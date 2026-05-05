РФ ночью нанесла массированный удар по Полтавщине, есть погибшие и много пострадавших

Ночью 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавской области. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно о 31 пострадавшем.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

«Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и ударными БпЛА. Зафиксированы прямые попадания и падение обломков на двух локациях в Полтавском районе», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки в регионе повреждены промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура. Без газоснабжения остались 3480 абонентов.

Уже известно о 4 погибших в результате российской атаки. Ещё 31 человек получил травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Последствия уточняются.

Напомним, в ночь на 5 мая российская оккупационная армия также ударила беспилотниками по Запорожью, Днепру и Броварам в Киевской области, в результате чего пострадали как минимум пять гражданских.

Также известно, что армия рф в течение суток понедельника, 4 мая, обстреляла населённые пункты Украины более 70 раз, в результате чего 14 человек погибли, а ещё около 60 получили ранения.

