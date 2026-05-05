За сутки погибли 27 человек: в МВД уточнили последствия ударов по городам Украины

По состоянию на вечер вторника, 5 мая, в Украине уже известно о 27 погибших и по меньшей мере 120 раненых в результате российских ударов.

Такие данные обнародовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Под ударами оказались Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Черниговская и Сумская области. В большинстве из них аварийно-спасательные работы уже завершаются. К ликвидации последствий привлекли все необходимые подразделения полиции и ГСЧС.

Больше всего пострадало Запорожье – там российские авиабомбы унесли жизни 12 мирных жителей. В Днепре в результате вечернего обстрела погибли 4 человека, еще 16 получили ранения.

Россияне, по данным Клименко, целенаправленно били по гражданской инфраструктуре: жилым домам, улицам городов, продуктовым складам, почтовым отделениям, а также по энергетическим объектам и железной дороге. На Полтавщине и Херсонщине под прицельные удары попали спасатели и медики.

На местах работают десятки пожарных расчетов, взрывотехники, кинологи, следователи и психологи. К работам привлечена и роботизированная техника, которая помогает минимизировать риски для людей. Все службы действуют в условиях постоянной угрозы повторных атак и воздушных тревог.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье возросло количество погибших в результате российского авиаудара. Также под ударами были Краматорск и Херсон.

