Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Среди главных тем разговора были запуск Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, создание международного механизма компенсации убытков и новый План действий Совета Европы для нашего государства.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Президент поблагодарил Берсе за визит в Украину в День памяти жертв голодоморов. Он также подчеркнул важность привлечения россии к ответственности за преступления, совершенные во время войны.

«И сейчас мы видим, что, когда такие преступления сходят агрессору с рук, это только поощряет его совершать новые. Поэтому очень важно, чтобы справедливость за эту войну, которую россия развязала и не хочет заканчивать, обязательно восторжествовала», – отметил Зеленский.

Отдельное внимание во время переговоров уделили ратификации Украиной Расширенного частичного соглашения о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Этот документ должен создать правовую основу для практического запуска трибунала и организации его работы.

Зеленский выразил надежду, что к соглашению присоединится как можно больше стран-партнеров Украины.

Кроме того, стороны обсудили прогресс в создании международного компенсационного механизма и варианты наполнения будущего компенсационного фонда. Основным источником средств для него должны стать российские ресурсы.

Напомним, 15 мая 2026 года Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение, необходимое для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии россии.

Позже правительство Нидерландов выразило готовность принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

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