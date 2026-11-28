Из-за ограничений в работе Starlink Украина ищет альтернативные системы спутниковой связи для военных нужд. В частности, во время операции против Крымского моста ВСУ использовали израильскую технологию HiSKY.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

16 октября 2026, 09:27 Чем важен Starshield для Украины и кто на самом деле управляет им – Илон Маск или Белый Дом Украине ограничили доступ к Starshield – «старлинку» для военных, а Маск и Трамп перекладывают ответственность друг на друга. Чем важны эти спутники и кто ими управляет – на инфографике «Слово и дело».

По информации собеседников издания, систему HiSKY устанавливали на некоторые украинские боеприпасы, которые применяли для ударов по мосту, соединяющему оккупированный Крым с россией.

В отличие от Starlink, израильская система спутниковой связи работает и на территории россии. Один из собеседников WSJ рассказал, что украинские операторы беспилотников также использовали HiSKY для обнаружения российских пусковых установок баллистических ракет.

В то же время израильская технология сложнее в эксплуатации, чем Starlink. По словам источников издания, для работы с ней необходима более высокая техническая квалификация, а во время выполнения боевых задач должны присутствовать соответствующие специалисты. В свою очередь, терминалы Starlink проще в использовании.

Поэтому HiSKY, вероятно, будут применять преимущественно для особо важных военных операций, а не для повседневных задач на фронте.

Еще одним препятствием для перехода на альтернативные системы является то, что многие украинские беспилотники изначально настраивают для работы с сервисами SpaceX. Чтобы адаптировать такие аппараты к другим средствам связи, их нередко приходится возвращать производителям для перенастройки.

Напомним, впервые перебои в работе спутниковых терминалов возникли 13 октября, однако через две недели Starshield восстановил нормальную работу.

12 ноября стало известно, что украинские защитники в течение нескольких дней снова фиксировали масштабные перебои в работе системы Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за установленного ограничения скорости до 161 км/ч силы ПВО потеряли возможность эффективно перехватывать российские реактивные беспилотники, что привело к ряду попаданий.

27 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что спутниковая связь Starlink восстановила нормальную работу на подконтрольной Украине территории. В то же время на временно оккупированных территориях ограничения все еще действуют.

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