Из-за ограничений в работе Starlink Украина ищет альтернативные системы спутниковой связи для военных нужд. В частности, во время операции против Крымского моста ВСУ использовали израильскую технологию HiSKY.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации собеседников издания, систему HiSKY устанавливали на некоторые украинские боеприпасы, которые применяли для ударов по мосту, соединяющему оккупированный Крым с россией.
В отличие от Starlink, израильская система спутниковой связи работает и на территории россии. Один из собеседников WSJ рассказал, что украинские операторы беспилотников также использовали HiSKY для обнаружения российских пусковых установок баллистических ракет.
В то же время израильская технология сложнее в эксплуатации, чем Starlink. По словам источников издания, для работы с ней необходима более высокая техническая квалификация, а во время выполнения боевых задач должны присутствовать соответствующие специалисты. В свою очередь, терминалы Starlink проще в использовании.
Поэтому HiSKY, вероятно, будут применять преимущественно для особо важных военных операций, а не для повседневных задач на фронте.
Еще одним препятствием для перехода на альтернативные системы является то, что многие украинские беспилотники изначально настраивают для работы с сервисами SpaceX. Чтобы адаптировать такие аппараты к другим средствам связи, их нередко приходится возвращать производителям для перенастройки.
Напомним, впервые перебои в работе спутниковых терминалов возникли 13 октября, однако через две недели Starshield восстановил нормальную работу.
12 ноября стало известно, что украинские защитники в течение нескольких дней снова фиксировали масштабные перебои в работе системы Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за установленного ограничения скорости до 161 км/ч силы ПВО потеряли возможность эффективно перехватывать российские реактивные беспилотники, что привело к ряду попаданий.
27 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что спутниковая связь Starlink восстановила нормальную работу на подконтрольной Украине территории. В то же время на временно оккупированных территориях ограничения все еще действуют.
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