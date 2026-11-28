Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал назначение подсанкционного российского чиновника Алексея Ферапонтова своим заместителем «обычным кадровым вопросом» и отверг критику этого решения.

Об этом он заявил в интервью BBC News, передает Kyiv Independent.

24 ноября 2026, 15:38 Украина объявит демарш МАГАТЭ: какая причина Украина объявит демарш МАГАТЭ из-за назначения подсанкционного российского чиновника заместителем гендиректора организации.

«Назначая человека, я не назначаю политику и не вознаграждаю страну», – заявил Гросси.

По его словам, в международных организациях работают представители разных государств с разной профессиональной квалификацией. Он также отметил, что ранее эту должность уже занимал россиянин, но тогда это не вызвало общественного возмущения.

«Это обычный кадровый вопрос», – подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что международные служащие являются независимыми в соответствии с Уставом ООН. В то же время он признал, что понимает критику такого назначения в условиях войны.

Ферапонтов является заместителем руководителя российского «Ростехнадзора». С февраля 2023 года он находится под санкциями Украины из-за причастности к легитимизации незаконного захвата Запорожской АЭС и распространению на нее российского регуляторного контроля.

Напомним, 24 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина объявит МАГАТЭ демарш из-за решения назначить Ферапонтова заместителем гендиректора. Он назвал это кадровое решение абсурдным и поручил дипломатам передать официальную ноту протеста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.