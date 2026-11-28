Президент Владимир Зеленский поставил перед военным командованием задачу полностью уничтожить Крымский мост. Украинские военные готовят новые удары по переправе.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на военные источники.

19 ноября 2026, 13:28 Новый удар по Крымскому мосту: Генштаб подтвердил поражение железнодорожного полотна ракетами «Нептун» В Генеральном штабе ВСУ подтвердили повреждение в ночь на 19 ноября украинскими ракетами Нептун железнодорожного полотна на Крымском мосту.

По словам собеседника издания, президент хочет, чтобы мост был разрушен полностью.

Журналисты также раскрыли подробности ноябрьских атак на переправу. Во время операции ракетное подразделение ВМС Украины запустило ракеты «Нептун» с мобильных установок на южном побережье. После пусков военные сразу покинули позиции, чтобы избежать ответного удара.

Около двух часов ночи они узнали, что часть автомобильного полотна и опорная арка моста обрушились в воду.

Следующей ночью украинские военные нанесли повторный удар по железнодорожной части переправы. По словам источников The Telegraph, только после этой атаки участники операции узнали, что приказ отдал лично Зеленский.

Издание отмечает, что Украина готовится к дальнейшим ударам, целью которых является окончательное разрушение Крымского моста.

Напомним, 19 ноября Генеральный штаб ВСУ подтвердил новый удар ракетами «Нептун» по Крымскому мосту. В результате атаки было повреждено железнодорожное полотно, а движение по переправе перекрыли.

Также сообщалось, что ремонт Крымского моста после украинских атак может продлиться до двух лет. По оценкам инженеров, наибольшие трудности могут возникнуть с демонтажем поврежденной арки и восстановлением опор.

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