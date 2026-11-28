Министерство иностранных дел Канады 27 ноября вызвало российского посла из-за падения ракет рф на территории Польши. В Оттаве осудили действия Москвы и заявили, что подобные инциденты повышают риск непреднамеренной эскалации.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады в соцсети X.

21 ноября 2026, 01:48 В Польше объяснили, почему не сбивали российские воздушные цели, залетевшие в страну Три российские воздушные цели нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину. В Варшаве объяснили, почему военные не открывали огонь.

В канадском внешнеполитическом ведомстве назвали инцидент в Польше очередным проявлением безрассудной агрессии россии. Там подчеркнули, что такие действия создают дополнительные риски для безопасности и могут привести к непреднамеренной эскалации.

Канада также выразила солидарность с союзниками и подтвердила готовность и в дальнейшем защищать территорию стран НАТО и поддерживать Украину.

Напомним, ранее польская прокуратура сообщила об обнаружении обломков трех российских крылатых ракет в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, которые нарушили воздушное пространство страны 20 ноября.

По предварительным выводам, все три ракеты изготовили в российском городе Дубна Московской области в октябре или ноябре 2026 года.

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