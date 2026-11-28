Российские войска утром в субботу, 28 ноября, атаковали энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети». В результате обстрела более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам главы ОВА, россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Отключения электроэнергии зафиксировали в Одесском районе, в частности в Пересыпском районе Одессы.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты по всей области привлечены к работам в усиленном режиме.

Напомним, утром 28 ноября в Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов и перегрузки оборудования.

Как стало известно, российские войска в ночь на 28 ноября атаковали Украину 162 беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 141 вражескую цель.

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