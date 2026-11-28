В Германии полиция усилила охрану территории производителя беспилотников Wingcopter, который вместе с украинским партнером планирует выпускать разведывательные дроны для Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.
В ночь на 28 ноября возле предприятия в городе Вайтерштадт заметили усиленное присутствие правоохранителей. Территорию освещали мощные прожекторы, а поблизости находилось до 15 полицейских автомобилей.
В полиции подтвердили усиление охраны, однако не уточнили причину.
«Полиция в настоящее время считает необходимым принять меры для защиты компании», – сообщила представительница правоохранительных органов.
По ее словам, ранее никаких нападений или конкретных инцидентов на предприятии не было. Ожидается, что усиленная охрана сохранится и следующей ночью.
По информации Bild, меры безопасности могут быть связаны с новым оборонным заказом для Украины.
Германия выделит около 34 млн евро на развертывание производства разведывательных беспилотников. Немецкая Wingcopter Security & Defence и украинская Shadow Flytech, входящая в TAF Industries, создали совместное предприятие.
Компании планируют производить украинские разведывательные дроны BABKA и немецкие Wingcopter 262. В первую очередь беспилотники будут поставлять украинским военным. Местоположение новых производственных мощностей пока не разглашается.
Напомним, 21 ноября Украина и Великобритания договорились о запуске совместного производства ударных беспилотников для нужд Сил обороны. Соответствующие документы подписали министры обороны двух стран.
Ранее сообщалось, что Украина и Германия запускают совместные проекты по производству дальнобойных дронов с дальностью полета до 1500 км. Берлин также заявил о намерении расширять оборонное сотрудничество с Украиной.
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