В Германии полиция усилила охрану территории производителя беспилотников Wingcopter, который вместе с украинским партнером планирует выпускать разведывательные дроны для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

11 мая 2026, 15:05 Украина и Германия запускают совместное производство дронов дальностью до 1500 км Украина и Германия углубляют оборонное сотрудничество и планируют совместную разработку и производство беспилотников с радиусом действия до 1500 км.

В ночь на 28 ноября возле предприятия в городе Вайтерштадт заметили усиленное присутствие правоохранителей. Территорию освещали мощные прожекторы, а поблизости находилось до 15 полицейских автомобилей.

В полиции подтвердили усиление охраны, однако не уточнили причину.

«Полиция в настоящее время считает необходимым принять меры для защиты компании», – сообщила представительница правоохранительных органов.

По ее словам, ранее никаких нападений или конкретных инцидентов на предприятии не было. Ожидается, что усиленная охрана сохранится и следующей ночью.

По информации Bild, меры безопасности могут быть связаны с новым оборонным заказом для Украины.

Германия выделит около 34 млн евро на развертывание производства разведывательных беспилотников. Немецкая Wingcopter Security & Defence и украинская Shadow Flytech, входящая в TAF Industries, создали совместное предприятие.

Компании планируют производить украинские разведывательные дроны BABKA и немецкие Wingcopter 262. В первую очередь беспилотники будут поставлять украинским военным. Местоположение новых производственных мощностей пока не разглашается.

Напомним, 21 ноября Украина и Великобритания договорились о запуске совместного производства ударных беспилотников для нужд Сил обороны. Соответствующие документы подписали министры обороны двух стран.

Ранее сообщалось, что Украина и Германия запускают совместные проекты по производству дальнобойных дронов с дальностью полета до 1500 км. Берлин также заявил о намерении расширять оборонное сотрудничество с Украиной.

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