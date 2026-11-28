В Перу разбился военный вертолет Ми-17, на борту которого находились девять военнослужащих. Восемь человек погибли, выжил только пилот.

Об этом сообщило специальное командование Вооруженных сил Перу VRAEM.

25 ноября 2026, 03:58 В Турции разбился второй за месяц военный вертолет, экипаж погиб В центральной провинции Турции Эскишехири разбился второй за месяц военный вертолет, в результате чего погибли пять турецких солдат.

Авиакатастрофа произошла 26 ноября вблизи населенного пункта Санабамба в регионе Аякучо. Вертолет Военно-воздушных сил Перу с бортовым номером FAP 636 выполнял задачу по эвакуации военного патруля.

В ходе поисково-спасательной операции военные обнаружили обломки вертолета и всех девятерых человек, находившихся на борту.

Погибли пять членов экипажа и трое военнослужащих Сухопутных войск. Единственного выжившего, пилота Энсо Эспиносу Роке, эвакуировали в Лиму для оказания специализированной медицинской помощи.

В Министерстве обороны Перу выразили соболезнования семьям погибших. Обстоятельства и причины катастрофы в настоящее время расследуются.

Отметим, что район VRAEM, где произошла авиакатастрофа, является одним из главных центров выращивания коки в Перу. Там действуют наркоторговцы и остатки повстанческой группировки «Сендеро Луминосо».

Напомним, 24 ноября в турецкой провинции Эскишехир во время учебного полета разбился военный вертолет AS-532. В результате катастрофы погибли пять военнослужащих. Это была вторая подобная авария в Турции за месяц.

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