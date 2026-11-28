Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых кадровых назначений в военной сфере. Их планируют провести совместно с министром обороны и Главнокомандующим ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях по итогам встречи с заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой.

«Обсудили с Павлом также отдельные кадровые вопросы в военной сфере. Проведем назначения вместе с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ», – написал Зеленский.

Кроме того, во время встречи стороны определили приоритеты работы над созданием антибаллистической программы FREYJA и обсудили соответствующие договоренности с европейскими производителями.

По словам президента, работа над программой продолжается, а Украина приближается к созданию эффективной системы противодействия баллистическим ракетам.

«Движемся по программе и приближаем создание действительно эффективной антибаллистической системы», – отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский в четверг, 26 ноября, сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины. Согласно опубликованным документам, с этой должности уволили Дмитрия Герегу. Новым командующим Силами поддержки ВСУ назначили Дмитрия Ткаченко.

В начале ноября акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» получило нового генерального директора. Им назначили генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

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