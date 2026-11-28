Вечером 27 ноября над аэропортом Кёльн/Бонн в Германии заметили неизвестный беспилотник. Из-за инцидента аэропорт примерно на два с половиной часа приостановил все взлеты и посадки.

Об этом сообщает WELT.

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По словам представительницы аэропорта, неизвестный объект заметили в небе над территорией аэропорта в пятницу, 27 ноября, незадолго до 22:00. После этого администрация решила временно прекратить авиасообщение.

Обстоятельства инцидента проверила Немецкая служба управления воздушным движением (Deutsche Flugsicherung). Около 00:30 28 ноября тревогу отменили, и аэропорт возобновил работу.

В то же время пока неизвестно, откуда появился беспилотник и кто им управлял. Администрация аэропорта и Немецкая служба управления воздушным движением не предоставили дополнительных подробностей инцидента.

Напомним, в ночь на 24 ноября Польша задействовала силы противовоздушной обороны из-за вражеской атаки на Украину. Российский беспилотник ненадолго залетел в воздушное пространство Польши.

В Министерстве национальной обороны Польши предполагают, что российский беспилотник намеренно нарушил воздушное пространство страны.

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