В Украину при посредничестве первой леди США Мелании Трамп вернули с временно оккупированных территорий и из россии еще десять украинцев, среди которых – девять детей.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

20 ноября 2026, 18:13 Юные украинцы – в детсаду, за партой, за границей, в депортации: статистика ко Дню защиты детей Сколько детей сейчас в украинских школах и детсадах, а сколько уехали за границу или пострадали от агрессии рф – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, перевозку детей осуществил Офис омбудсмена при посредничестве первой леди Соединенных Штатов.

«Сегодня в Украину возвращаются дети с временно оккупированных территорий Украины, а также из россии. Девять деток, бабушка, которая сопровождает внука, и Анастасия – воспитанница Олешковского детского дома-интерната, которая нуждается в особой поддержке. Это дети с временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья, Крыма», – говорится в сообщении президента.

Президент поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за помощь и посредничество, а также омбудсмена и его команду за работу над возвращением детей. Глава государства также отметил усилия участников инициативы Bring Kids Back UA и партнеров из Международной коалиции за возвращение украинских детей.

«Уже возвращено 2875 детей. Помним о каждом и каждой. Делаем все, чтобы найти их и вернуть к родным и близким», – подчеркнул Зеленский.

По словам омбудсмена Лубинца, самому младшему ребенку – восемь лет. Среди вернувшихся также молодежь в возрасте от 18 до 23 лет, которая остается на временно оккупированных территориях или в россии. Также в этот раз домой вернулась совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната.

В частности, некоторые дети потеряли родителей. После смерти матери 16-летний парень жил на оккупированной территории с бабушкой. По словам Лубинца, она применяла в отношении него физическое и психологическое насилие.

«Похожая ситуация у сводных 13-летнего брата и 17-летней сестры. После смерти матери в апреле 2026 года дети оказались под временной опекой чужого им человека. В то же время они хотели остаться вместе и в дальнейшем жить со старшей сестрой по матери. Теперь желание мальчиков сбылось», – написал омбудсмен.

Других детей разлучили с родными принудительно – родные братья 17 и 16 лет жили с мамой на оккупированной территории.

«После начала полномасштабного вторжения семья планировала выехать из оккупации. Однако после обращения отца в оккупационную комендатуру на мать оказывали психологическое давление и угрожали ей. Женщину вынудили уехать, а детей не отдали. Братья все это время поддерживали связь с мамой и хотели вернуться к ней. Один из ребят имеет серьезные проблемы со здоровьем: почти не ходит и нуждается в медицинском обследовании и лечении. Теперь они воссоединятся с мамой», – говорится в сообщении.

Омбудсмен рассказал еще об одной истории – о мальчике 2018 года рождения, который не видел мать с 2022 года.

«Тогда ему было всего два года. Мама поехала в Черниговскую область для решения юридических вопросов, а ребенок остался с бабушкой на ВОТ. Из-за начала полномасштабной войны женщина уже не смогла вернуться к сыну. Теперь бабушка сопроводила мальчика на подконтрольную Украине территорию, чтобы он наконец воссоединился с мамой», – добавил омбудсмен.

Как известно, недавно Лубинец лично пообщался с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме.

Кроме того, 14 ноября Лубинец рассказал о подготовке обмена, во время которого домой могут вернуться по меньшей мере тысяча украинцев. Омбудсман также предложил включить в обмен гражданских граждан.

Напомним, на днях в СБУ сообщили, скольких незаконно депортированных детей Украина вернула из рф.

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