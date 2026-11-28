В Киеве в результате атаки российских беспилотников повреждено административное здание в Соломенском районе. Одна женщина погибла.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация и мэр Виталий Кличко в Telegram.
«В Соломенском районе в результате вражеской атаки повреждено административное здание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Службы направляются на место», – говорится в сообщении КГВА.
Позже стало известно об одной погибшей женщине.
«В Соломенском районе обломки вражеского БПЛА упали на двухэтажное админздание. Произошло частичное разрушение здания. Тело погибшей женщины, о которой сообщали, обнаружили под завалами», – добавил Кличко.
Кроме того, в Шевченковском районе обломки беспилотника упали на открытой территории возле жилого дома. Информацию о возможных повреждениях и пострадавших сейчас уточняют.
Ранее КГВА сообщала о возгорании автомобиля в этом районе в результате российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что из-за падения обломков БПЛА загорелись автомобили на парковке.
Напомним, утром 28 ноября в Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов и перегрузки оборудования.
Позже стало известно, что российский удар в тот же день оставил без электричества более 6 тысяч потребителей в Одесской области.
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