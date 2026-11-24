Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 27 человек и 11 компаний, действующих в интересах россии на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

21 октября 2026, 15:06 Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф Как изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

В понедельник, 23 ноября, Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении и продлении санкций, касающихся тех, кто помогает российским оккупантам, поддерживает их деятельность на захваченных территориях и распространяет пропаганду.

В список, в частности, попали так называемые депутаты незаконно созданных оккупационными властями городских советов Керчи и Алушты, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и помощник министра по чрезвычайным ситуациям рф Юрий Мезинов.

По данным Офиса президента, именно Миляев и Мезинов передают российским оккупантам технику, беспилотники и средства связи.

Также под санкции попали незаконно созданные оккупационными властями управления «Ростехнадзора» в Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях и Крыму, которые, в частности, способствуют оккупации ЗАЭС.

«Эти псевдогосударственные органы насаждают российское законодательство на временно оккупированных территориях, в частности способствуют оккупации Запорожской АЭС», – говорится в сообщении.

Как отмечается, новые ограничения ввели также против российской Федерации практической стрельбы, представители которой обучают «добровольцев» на оккупированных территориях тактике стрелкового боя, а сама организация поддерживает военных, участвовавших в агрессии против Украины.

Кроме того, санкции касаются людей и учреждений, которые ведут хозяйственную деятельность на ВОТ, распространяют российскую пропаганду и оправдывают вооруженную агрессию рф.

«Россия строит тыл на оккупированных территориях руками тех, кого она называет депутатами, надзорными органами и губернаторами, отправляющими на фронт дроны и машины. Мы бьем по каждому звену этой цепи: от должностных лиц вроде Миляева и Мезинова до структур, выдающих лицензии даже на Запорожской АЭС. Санкции против Федерации практической стрельбы напоминают, что спорт не стоит в стороне от войны», – заявил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Второй санкционный пакет предусматривает продление действующих и введение новых ограничений в отношении субъектов, работающих на оккупированных территориях. Среди них – лица и предприятия, причастные к хищению украинской сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Зеленский продлил санкции против трех компаний, которые, по информации ОПУ, входят в медиахолдинг «Новости» и связаны с распространением российской пропаганды:

ООО «Медиахолдинг Новости»;

ООО «Тайм Медиа»;

ООО «Телепространство».

Как известно, накануне ГУР раскрыло данные о 69 компаниях «Ростеха», связанных с ВПК и технологиями.

Напомним, также 23 ноября Европейская комиссия подготовила 22-й пакет санкций против россии, направленный на сокращение финансовых возможностей Москвы.

Недавно сообщалось, что ЕС ввел новые санкции против российских банков, а также владельцев Wildberries и Ozon.

Кроме того, ранее ЕС запретил жителям рф участвовать в программе Erasmus+ для студентов и преподавателей.

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