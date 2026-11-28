Украинская противовоздушная оборона перехватывает около 70% самых быстрых российских реактивных дронов. Этот показатель постепенно растет, однако ситуация с противодействием баллистическим ракетам остается сложнее из-за нехватки средств перехвата.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью британской вещательной корпорации BBC.

По словам главы государства, украинские военные уже способны сбивать примерно 70% самых быстрых российских беспилотников. Эффективность противодействия таким целям постепенно повышается. В то же время Украина испытывает острую нехватку ракет для перехвата баллистических целей. В частности, речь идет о боеприпасах для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, поставки которых задерживаются.

Зеленский выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты сосредоточили больше внимания на Ближнем Востоке и оказывают странам этого региона больше помощи.

Во время интервью президент также подтвердил, что американские спутниковые системы связи Starlink и Starshield до сих пор имеют ограничения в оккупированных районах Украины.

Ранее украинские операторы беспилотников рассказали BBC о трудностях с перехватом российских «шахедов». По их словам, украинские дроны-перехватчики больше не могут догонять некоторые российские беспилотники. Из-за этого те получают возможность проникать глубже на территорию Украины.

Напомним, в течение октября Силы обороны обезвредили 4859 вражеских беспилотников типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали территорию Украины. Эффективность противодействия реактивным дронам составила 66%.

Также 25 ноября стало известно, что украинская лазерная установка противовоздушной обороны «Blysk» впервые в мире сбила российский реактивный ударный дрон типа «Герань».

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