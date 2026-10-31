Киев передал партнерам санкционные предложения против производителей российских ракет

Украина передала европейским партнерам шесть пакетов санкционных предложений против российских предприятий, которые разрабатывают и производят баллистические ракеты.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

21 октября 2026, 15:06 Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф Как изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

По словам спикера, украинский МИД проводит специальную санкционную кампанию, направленную на ограничение деятельности российских производителей баллистического вооружения. Министр иностранных дел Андрей Сибига поднимает этот вопрос практически во время каждых переговоров с европейскими партнерами.

Переданные предложения предусматривают введение ограничений против российских заводов и научно-исследовательских институтов, причастных к разработке и производству ракет «Искандер-М», «РМ-48У» и других баллистических систем. В то же время Украина продолжает работать над новыми ограничениями против российского военно-промышленного комплекса. В частности, речь идет о предприятиях, которые производят крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Еще одним направлением работы украинской дипломатии является противодействие планам россии запустить спутниковую систему связи «Рассвет». Этим вопросом МИД занимается совместно с Министерством цифровой трансформации Украины.

Киев стремится не допустить использования системы для дистанционного управления реактивными «Шахедами» и другими средствами поражения, которые российские войска применяют для атак на украинские города. Для противодействия этим планам Украина сотрудничает с евроатлантическими партнерами. Переговоры проходят как в рамках Международного союза электросвязи, так и на двустороннем уровне.

Кроме того, украинские дипломаты уже дважды поднимали вопрос «Рассвета» во время встреч с конгрессменами США. Украина рассчитывает на активное участие Вашингтона в противодействии запуску российской системы.

Тихий отметил, что этот вопрос касается не только противостояния россии, но и конкуренции с Китаем. Поэтому, по мнению украинской стороны, Соединенные Штаты также заинтересованы в противодействии «Рассвету».

Отдельно спикер МИД сообщил о работе ведомства в межведомственной рабочей группе, которая занимается вопросом использования российских активов. Ее возглавляет премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По данным Тихого, в различных юрисдикциях стран-партнеров заморожено около 330 млрд евро российских активов. Украина продолжает переговоры с партнерами о создании механизмов, которые позволили бы использовать эти средства для обеспечения долгосрочного финансирования государства.

Напомним, 30 октября президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО о новых санкциях против россии. Ограничения касаются компаний и лиц, причастных к созданию российской спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов теневого флота рф.

24 октября Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против россии. Ограничения касаются производителей баллистических ракет, поставщиков оборудования и компонентов для военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения и беспилотников.

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