Киев передал партнерам санкционные предложения против производителей российских ракет

Украина передала европейским партнерам шесть пакетов санкционных предложений против российских предприятий, которые разрабатывают и производят баллистические ракеты.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.
По словам спикера, украинский МИД проводит специальную санкционную кампанию, направленную на ограничение деятельности российских производителей баллистического вооружения. Министр иностранных дел Андрей Сибига поднимает этот вопрос практически во время каждых переговоров с европейскими партнерами.
Переданные предложения предусматривают введение ограничений против российских заводов и научно-исследовательских институтов, причастных к разработке и производству ракет «Искандер-М», «РМ-48У» и других баллистических систем. В то же время Украина продолжает работать над новыми ограничениями против российского военно-промышленного комплекса. В частности, речь идет о предприятиях, которые производят крылатые ракеты и ударные беспилотники.
Еще одним направлением работы украинской дипломатии является противодействие планам россии запустить спутниковую систему связи «Рассвет». Этим вопросом МИД занимается совместно с Министерством цифровой трансформации Украины.
Киев стремится не допустить использования системы для дистанционного управления реактивными «Шахедами» и другими средствами поражения, которые российские войска применяют для атак на украинские города. Для противодействия этим планам Украина сотрудничает с евроатлантическими партнерами. Переговоры проходят как в рамках Международного союза электросвязи, так и на двустороннем уровне.
Кроме того, украинские дипломаты уже дважды поднимали вопрос «Рассвета» во время встреч с конгрессменами США. Украина рассчитывает на активное участие Вашингтона в противодействии запуску российской системы.
Тихий отметил, что этот вопрос касается не только противостояния россии, но и конкуренции с Китаем. Поэтому, по мнению украинской стороны, Соединенные Штаты также заинтересованы в противодействии «Рассвету».
Отдельно спикер МИД сообщил о работе ведомства в межведомственной рабочей группе, которая занимается вопросом использования российских активов. Ее возглавляет премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По данным Тихого, в различных юрисдикциях стран-партнеров заморожено около 330 млрд евро российских активов. Украина продолжает переговоры с партнерами о создании механизмов, которые позволили бы использовать эти средства для обеспечения долгосрочного финансирования государства.
Напомним, 30 октября президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО о новых санкциях против россии. Ограничения касаются компаний и лиц, причастных к созданию российской спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов теневого флота рф.
24 октября Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против россии. Ограничения касаются производителей баллистических ракет, поставщиков оборудования и компонентов для военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения и беспилотников.
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