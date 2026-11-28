Российский «Газпром» и турецкая государственная компания BOTAŞ продлили еще на три года контракт на поставку природного газа в Турцию. Стороны заключили соответствующее соглашение 27 ноября.

Об этом сообщает BloombergHT.

25 июня 2026, 17:39 Какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь С 2022 года Китай заплатил россии более 327 млрд евро за нефть, газ и уголь. Это самый большой показатель среди остальных государств. За ним следуют Индия и Турция. Подробнее о других странах – на инфографике.

Согласно условиям обновленного договора, объемы российского газа и условия его поставки в Турцию останутся без изменений.

Кроме того, вице-премьер-министр россии Александр Новак заявил, что российская компания «Новатэк» также договорилась о поставках в Турцию сжиженного природного газа (СПГ).

«Поставки начнутся 1 января 2027 года. Сейчас объемы небольшие, но их увеличение не исключается», – сказал Новак.

По его словам, с начала 2026 года россия поставила в Турцию более 20 млн тонн нефтепродуктов. Значительную часть этих поставок составляло дизельное топливо.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что нефтегазовые доходы бюджета страны-агрессора в октябре достигли максимума с апреля 2025 года на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и скачка цен на российскую нефть.

Также стало известно, что с начала полномасштабного вторжения россия получила от стран Европейского Союза более 232 млрд евро за поставки энергоносителей. В то же время за этот же период ЕС и его государства-члены предоставили Украине почти такую же сумму помощи – 231,5 млрд евро.

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