Российский «Газпром» и турецкая государственная компания BOTAŞ продлили еще на три года контракт на поставку природного газа в Турцию. Стороны заключили соответствующее соглашение 27 ноября.
Об этом сообщает BloombergHT.
Согласно условиям обновленного договора, объемы российского газа и условия его поставки в Турцию останутся без изменений.
Кроме того, вице-премьер-министр россии Александр Новак заявил, что российская компания «Новатэк» также договорилась о поставках в Турцию сжиженного природного газа (СПГ).
«Поставки начнутся 1 января 2027 года. Сейчас объемы небольшие, но их увеличение не исключается», – сказал Новак.
По его словам, с начала 2026 года россия поставила в Турцию более 20 млн тонн нефтепродуктов. Значительную часть этих поставок составляло дизельное топливо.
Напомним, в начале ноября сообщалось, что нефтегазовые доходы бюджета страны-агрессора в октябре достигли максимума с апреля 2025 года на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и скачка цен на российскую нефть.
Также стало известно, что с начала полномасштабного вторжения россия получила от стран Европейского Союза более 232 млрд евро за поставки энергоносителей. В то же время за этот же период ЕС и его государства-члены предоставили Украине почти такую же сумму помощи – 231,5 млрд евро.
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