Спутниковая система «Рассвет» и теневой флот: Украина ввела новые санкции против россии

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО касательно новых санкций против россии. Ограничения касаются компаний и лиц, причастных к созданию российской спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов теневого флота рф.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

21 октября 2026, 15:06 Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф Как изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

В санкционный список, связанный с проектом «Рассвет», внесли 10 компаний и 19 граждан россии. Они причастны к разработке и подготовке запуска этой спутниковой системы, которую Москва планирует использовать для ведения войны против Украины.

Россия стремится создать собственную низкоорбитальную спутниковую сеть по аналогии со Starlink. Она должна обеспечивать управление войсками, наведение и управление ударными беспилотниками, в частности «Шахедами», и ракетами в режиме реального времени.

Среди компаний, попавших под санкции, – «Бюро 1440», разработчик и системный интегратор проекта «Рассвет», а также связанные с ним предприятия «Лабс 1440» и «ФАБ Рассвет». В список также вошли белорусское предприятие «АэроКосмические приборы», «5С Групп», производственное объединение «Аквамаш», «Эл-Оптикс», «Элесар-Групп» и «Малые космические аппараты».

Эти структуры, в частности, занимаются разработкой спутников и компонентов для них, производством оборудования, поставкой иностранных электронных компонентов и промышленной техники.

Отдельный санкционный пакет касается 39 судов российского теневого флота, которые перевозят нефть, нефтепродукты и газовый конденсат.

Суда используют флаги 13 государств и территорий. В частности, 17 ходят под флагом россии, по три – Барбадоса, Либерии, Маршалловых Островов и Панамы, еще два – Гонконга и Джибути.

Российские энергоносители эти суда транспортируют в порты Китая, Индии, Египта, Турции и других стран. Полученные от экспорта энергоресурсов средства являются одним из важных источников наполнения бюджета рф, финансирующего войну против Украины.

В Офисе президента привели пример судна Vasily Dinkov, которое только за первое полугодие 2026 года осуществило 15 операций по перевозке около 726 тысяч тонн российской сырой нефти.

Напомним, 24 октября Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны касательно новых санкций против россии. Ограничения касаются производителей баллистических ракет, поставщиков оборудования и компонентов для военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения и беспилотников.

Также в сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 44 лиц, причастных к проведению незаконных российских «выборов» в Государственную думу на временно оккупированных территориях Украины.

Тогда как послы стран Европейского Союза 7 октября согласовали внесение в санкционный список 743 физических лиц и 826 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Это самый большой санкционный список ЕС с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

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