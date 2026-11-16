ЕС ввел новые санкции против российских банков, а также владельцев Wildberries и Ozon

Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении 12 физических и 101 юридического лица, связанных с финансированием российской войны против Украины. В частности, в список вошли почти 50 российских банков, основательница маркетплейса Wildberries, а также лицо, контролирующее контрольный пакет акций компании Ozon.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

21 октября 2026, 15:06 Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф Как изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

«В ответ на неизбирательные атаки россии на Украину, в частности на гражданскую инфраструктуру, Совет (ЕС) сегодня ввел дополнительные ограничительные меры в отношении 12 лиц и 101 организации за их роль в тех экономических секторах, которые обеспечивают существенный источник доходов для агрессивной войны россии и поддерживают ее теневой флот», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в этот санкционный список вошли почти 50 российских банков и финансовых учреждений, которые, по данным ЕС, являются значительным источником доходов для российского правительства. Ограничения также ввели против платежного сервиса «ЮMoney».

Также новые санкции ввели против представителей российской сферы электронной коммерции. В частности, в список внесли Татьяну Ким – основательницу и владелицу Wildberries.

«Кроме того, Совет усиливает борьбу с электронной коммерцией в россии. Сегодняшний пакет включает единственного акционера российского розничного гиганта Wildberries и лицо, контролирующее контрольный пакет акций другой крупной российской компании электронной коммерции Ozon», – говорится в решении Евросовета.

Кроме того, Совет ЕС ввел санкции против таких пропагандистов, как российские телеведущие Виталий Елисеев и Петр Марченко, блогер и военный обозреватель украинского происхождения Юрий Подоляка, а также Чед Боуз из международной редакции RT.

Евросовет также внес в список дополнительные юридические лица и предпринимателей, действующих в российском нефтегазовом и энергетическом секторах. Внесенные в список энергетические компании управляют российскими нефтеперерабатывающими заводами и нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге, а также работают в сфере разведки и добычи энергоресурсов.

При этом ряд других санкций направлен против российского «теневого флота».

«В санкционный список внесен ряд компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских Островов и Омана, которые покупают нефть российского происхождения. Также под санкции попали отдельные предприниматели, которые владеют судами или управляют ими. Эти суда уже находятся под ограничительными мерами ЕС, незаконно перевозят российскую нефть и осуществляют рискованные морские перевозки», – говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время ряд ограничений Евросоюз ввел в ответ на вмешательство россии в информационную среду и злонамеренную деятельность в киберпространстве.

«Сегодня Совет внес в санкционный список «Агентство социального проектирования» (Social Design Agency, SDA) — московскую компанию, занимающуюся связями с общественностью и политическими технологиями. Она реализует масштабные проекты, связанные с манипулированием информацией и вмешательством, которые финансируются, направляются и контролируются Администрацией президента россии, и систематически манипулирует медиапространством и социальными сетями, распространяя пророссийскую пропаганду и дезинформацию, а также проводит кампании, направленные на манипулирование информацией и вмешательство из-за рубежа», – добавляют в Совете ЕС.

Как отмечается, соответствующее агентство организовывало дезинформационные кампании, нацеленные на страны ЕС, институты Евросоюза и европейскую общественную поддержку Украины, в частности в контексте выборов в Европарламент 2024 года, а также проводило специальные операции против отдельных государств-членов.

Как известно, сегодня Франция призвала ЕС до 14 декабря ввести санкции против причастных к кибератаке на более чем 700 супермаркетов. Париж обвиняет в организации атаки Иран. А Финляндия призвала ЕС усилить санкции против российских криптоактивов.

Напомним, накануне Великобритания ввела санкции против российской компании «Славнефть», став первой страной, наложившей ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих предприятий рф.

Также недавно послы стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, предусматривающий ограничения в отношении 145 физических и юридических лиц. В список попали участники российской финансовой системы, сети теневого флота и кампаний по дезинформации.

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