ЕС готовит новые санкции против российских банков, энергокомпаний и теневого флота – СМИ

Европейский Союз планирует ввести более 100 новых санкций против россии, которые коснутся банков, энергетических компаний и танкеров, незаконно перевозящих российскую нефть. Новые ограничения станут ответом на усиление гибридных атак, связанных с Москвой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о планах ЕС.

21 октября 2026, 15:06 Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф Как изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

По информации собеседников агентства, новые санкции должны стать ответом на рост количества так называемых гибридных атак, связанных с россией. Речь идет, в частности, о кибератаках, поджогах и неудачной попытке атаки беспилотником на аэропорт в Германии.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС одобрят новые ограничения во время встречи в Брюсселе в понедельник, 16 ноября. Источники агентства рассказали об этих планах на условиях анонимности.

Отдельно Евросоюз работает над очередным, уже 22-м пакетом санкций против россии. По словам источников, его могут принять на следующей встрече министров иностранных дел в декабре.

Кроме того, во вторник, 17 ноября, министры обороны стран ЕС планируют обсудить вопрос Китая. Основное внимание уделят уменьшению зависимости от китайских цепочек поставок и попыткам прекратить поддержку Пекином российской войны против Украины.

К встрече также присоединится заместитель министра обороны США Элбридж Колби. Ожидается, что он проинформирует европейских должностных лиц о пересмотре Соединенными Штатами своего военного присутствия в Европе.

Напомним, накануне Великобритания ввела санкции против российской компании «Славнефть», став первой страной, которая наложила ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих предприятий рф.

Также недавно послы стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, предусматривающий ограничения в отношении 145 физических и юридических лиц. В список попали участники российской финансовой системы, сети теневого флота и кампаний по дезинформации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.