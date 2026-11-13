ЕС готовит новые санкции против российских банков, энергокомпаний и теневого флота – СМИ

Мир
Читати українською
ЕС готовит более 100 новых санкций против россии из-за гибридных атак. Ограничения затронут банки, энергокомпании и теневой флот. Их могут одобрить 16 ноября.
Фото getty images

Европейский Союз планирует ввести более 100 новых санкций против россии, которые коснутся банков, энергетических компаний и танкеров, незаконно перевозящих российскую нефть. Новые ограничения станут ответом на усиление гибридных атак, связанных с Москвой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о планах ЕС.

Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рфКак изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

По информации собеседников агентства, новые санкции должны стать ответом на рост количества так называемых гибридных атак, связанных с россией. Речь идет, в частности, о кибератаках, поджогах и неудачной попытке атаки беспилотником на аэропорт в Германии.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС одобрят новые ограничения во время встречи в Брюсселе в понедельник, 16 ноября. Источники агентства рассказали об этих планах на условиях анонимности.

Отдельно Евросоюз работает над очередным, уже 22-м пакетом санкций против россии. По словам источников, его могут принять на следующей встрече министров иностранных дел в декабре.

Кроме того, во вторник, 17 ноября, министры обороны стран ЕС планируют обсудить вопрос Китая. Основное внимание уделят уменьшению зависимости от китайских цепочек поставок и попыткам прекратить поддержку Пекином российской войны против Украины.

К встрече также присоединится заместитель министра обороны США Элбридж Колби. Ожидается, что он проинформирует европейских должностных лиц о пересмотре Соединенными Штатами своего военного присутствия в Европе.

Напомним, накануне Великобритания ввела санкции против российской компании «Славнефть», став первой страной, которая наложила ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих предприятий рф.

Также недавно послы стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, предусматривающий ограничения в отношении 145 физических и юридических лиц. В список попали участники российской финансовой системы, сети теневого флота и кампаний по дезинформации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия ЕС Санкции против России Санкции Евросоюз Банк Энергетика Война с Россией Теневый флот рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне нанесли удары по Одессе: повреждены дома, есть погибшие и раненые
ЕС готовит новые санкции против российских банков, энергокомпаний и теневого флота – СМИ
Силы ПВО в течение ночи обезвредили 80 российских беспилотников
100% миссий срываются: ограничения Starshield фактически парализовали работу украинских военных
В Украине обновили условия выплат за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
Ночная атака на Украину: в Киеве горело медучреждение, а в Виннице после обстрела есть пострадавшие
Почти 130 тысяч жалоб: пользователи столкнулись с масштабным сбоем сервисов Microsoft
Финляндия ограничила въезд россиян по шенгенским визам
В россии горит один из крупнейших НПЗ «Лукойла» после атаки беспилотников
Шесть человек пострадали из-за удара по многоэтажке в Ровно
Больше новостей