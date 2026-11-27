Лидеры стран Европейского Союза все меньше опасаются открытой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом из-за разногласий относительно финансирования Украины, налогообложения технологических компаний и правил оборонных закупок.

18 ноября 2026, 15:17 Евросоюз одобрил предоставление 45 млрд евро помощи Украине в 2027 году – ЕК ЕС одобрил предоставление 45 млрд евро дополнительной поддержки на 2027 год в форме кредита с ограниченным правом требования. Основной долг Украина должна вернуть только после получения репараций от россии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, экспертов и законодателей.

По словам собеседников издания, многие страны ЕС стали менее осторожными относительно возможного конфликта с Соединенными Штатами после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, а также на фоне многолетних торговых споров и разногласий относительно политики в отношении Украины.

Одной из главных причин напряженности между Вашингтоном и Брюсселем остается поддержка Украины.

По данным трех европейских должностных лиц, во время разговора 19 ноября с участием президента Украины Владимира Зеленского Трамп выразил недовольство тем, что миллиарды тратятся на поставки Украине оружия и финансовую помощь в условиях войны, которая уносит жизни многих людей.

Однако критика американского президента практически не повлияла на позицию европейских лидеров, которые рассматривают предложение относительно предоставления Украине дополнительного кредита на 45 млрд евро в 2027 году. Решение планируют согласовать до конца текущего года.

Кроме того, в проекте долгосрочного бюджета ЕС предусмотрено 100 млрд евро для Украины. По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, также продолжаются обсуждения возможности предоставления Киеву новых кредитов.

«В отношениях с Соединенными Штатами многое из того, чего мы боялись, уже произошло. Мы не получаем значительной поддержки относительно Украины. Нам пришлось согласиться на несбалансированное торговое соглашение, и они продолжают оказывать на нас значительное давление», – заявил один из дипломатов ЕС.

Другие причины разногласий между ЕС и США

Дополнительным источником напряженности стало предложение относительно введения общеевропейского цифрового налога, под действие которого могут попасть американские технологические гиганты Google, Meta и Amazon.

Инициативу активно поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон. Германия, которая ранее выступала против такого налога из-за опасений спровоцировать США, также продемонстрировала открытость к этому предложению.

Еще одним предметом споров являются предложенные правила оборонных закупок, которые предусматривают предоставление преимущества европейским производителям и ограничение доступа американских компаний к контрактам, которые финансируются из бюджета ЕС.

В то же время, как отмечает Politico, среди стран Евросоюза нет единодушия относительно конфронтации с Вашингтоном. Некоторые государства опасаются ухудшения отношений с США и могут заблокировать соответствующие инициативы. Однако часть европейских дипломатов считает дальнейшее обострение отношений с Вашингтоном неизбежным.

«Они не ослабляют давление, так что нам терять?» – подытожил один из собеседников издания.

Напомним, 20 ноября Politico сообщило, что Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил о значительных расходах на поддержку Украины. В то же время участники разговора по-разному восприняли его высказывания. Некоторые восприняли их как критику дальнейшей поддержки Киева, другие считали, что он лишь подчеркивал необходимость завершить войну.

Позже президент Украины Владимир Зеленський опроверг, что Дональд Трамп угрожал европейским странам из-за финансовой и военной помощи Украине. По его словам, американский президент говорил о расходах Европы в контексте возможного завершения войны.

Кроме того, ранее СМИ писали о том, что европейские страны скептически восприняли предложение администрации президента США Дональда Трампа создать новую систему безопасности в Европе с участием россии. В европейских столицах опасаются, что такие договоренности могут отодвинуть Европу от принятия ключевых решений и усилить позиции Кремля.

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