Словакия не будет участвовать в новом кредите Европейского Союза для Украины на 45 млрд евро. Вместе этого Братислава предлагает заменить финансовое участие двусторонней помощью Киеву.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его цитирует Радио Свобода.
Фицо назвал разделение будущего займа на военную и невоенную части «трюком Еврокомиссии», поскольку формально речь идет об одном кредите. По его оценкам, участие в программе обошлось бы в Словакии около 11 млн евро ежегодно только на уплату процентов.
Эти средства премьер предлагает направить на поставку Украине гражданской техники словацкого производства, дизельного горючего, локомотивов и аварийные поставки электроэнергии.
«То есть никаких денег, только то, в чем они действительно нуждаются. Принципиально – словацкого производства, чтобы это поддерживало нашу промышленность», – добавил Фицо.
Политик также указал, что Словакия не возражает против выделения Украине около 140 млрд евро непосредственно из бюджета ЕС на 2028-2034 годы.
Напомним, 18 ноября Еврокомиссия приняла дополнительный пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро финансовой поддержки в 2027 году. Основную сумму долга Киев должен вернуть только после того, как россия выплатит репарации.
Накануне стало известно, что другая страна блока, Болгария, согласилась присоединиться к очередному кредиту Европейского Союза для Украины, однако исключительно в рамках его гражданской составляющей. Невоенную составляющую предлагают определить в размере €20 млрд.
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