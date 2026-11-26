Словакия не будет участвовать в новом кредите Европейского Союза для Украины на 45 млрд евро. Вместе этого Братислава предлагает заменить финансовое участие двусторонней помощью Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его цитирует Радио Свобода.

2 октября 2026, 14:05 Стоит готовиться к худшему: почему Украина рискует не закрыть бюджетный дефицит Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, от чего зависит закрытие бюджетного дефицита Украины и почему государству стоит готовиться к задержкам или нехватке международного финансирования.

Фицо назвал разделение будущего займа на военную и невоенную части «трюком Еврокомиссии», поскольку формально речь идет об одном кредите. По его оценкам, участие в программе обошлось бы в Словакии около 11 млн евро ежегодно только на уплату процентов.

Эти средства премьер предлагает направить на поставку Украине гражданской техники словацкого производства, дизельного горючего, локомотивов и аварийные поставки электроэнергии.

«То есть никаких денег, только то, в чем они действительно нуждаются. Принципиально – словацкого производства, чтобы это поддерживало нашу промышленность», – добавил Фицо.

Политик также указал, что Словакия не возражает против выделения Украине около 140 млрд евро непосредственно из бюджета ЕС на 2028-2034 годы.

Напомним, 18 ноября Еврокомиссия приняла дополнительный пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро финансовой поддержки в 2027 году. Основную сумму долга Киев должен вернуть только после того, как россия выплатит репарации.

Накануне стало известно, что другая страна блока, Болгария, согласилась присоединиться к очередному кредиту Европейского Союза для Украины, однако исключительно в рамках его гражданской составляющей. Невоенную составляющую предлагают определить в размере €20 млрд.

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