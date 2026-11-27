В октябре 2026 года торгово-развлекательные центры в Украине в среднем работали на генераторах 36 часов, или 11% рабочего времени. Для сравнения, в марте этот показатель составлял лишь 3%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Украинского совета торговых центров (УРТЦ).

2 сентября 2026, 18:23 Удары по складам, отключение света, изменение логистики: как война отразилась на доходах супермаркетов На инфографике – как большая война отразилась на доходах и прибыли крупнейших торговых сетей в Украине.

После почти шести месяцев без существенных отключений электроэнергии обесточивания снова повлияли на работу ТРЦ. Больше всего от нехватки электричества страдал Киев, на который приходится значительная часть торговых площадей. В других регионах ситуация была менее сложной.

Также в октябре вырос тариф на электроэнергию. Коммерческое электричество для торговых центров стоило в среднем 13,67 грн за кВт·ч с НДС. Это на 5% больше, чем в марте.

В то же время средневзвешенная стоимость электроэнергии от генераторов для арендаторов достигла 30,64 грн за кВт·ч с НДС. Это самый высокий показатель с начала года. В марте тариф составлял 26,21 грн.

Таким образом, электроэнергия от генераторов обходилась торговым центрам в 2,2 раза дороже коммерческой.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» можно узнать, как российские удары по складам, перебои с электроэнергией и изменения логистики повлияли на доходы украинских супермаркетов.

А также какие потери понес «Эпицентр» из-за российских обстрелов, где оккупанты уничтожили торговые центры компании и какие финансовые результаты она показала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.