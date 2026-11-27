В октябре 2026 года торгово-развлекательные центры в Украине в среднем работали на генераторах 36 часов, или 11% рабочего времени. Для сравнения, в марте этот показатель составлял лишь 3%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Украинского совета торговых центров (УРТЦ).
После почти шести месяцев без существенных отключений электроэнергии обесточивания снова повлияли на работу ТРЦ. Больше всего от нехватки электричества страдал Киев, на который приходится значительная часть торговых площадей. В других регионах ситуация была менее сложной.
Также в октябре вырос тариф на электроэнергию. Коммерческое электричество для торговых центров стоило в среднем 13,67 грн за кВт·ч с НДС. Это на 5% больше, чем в марте.
В то же время средневзвешенная стоимость электроэнергии от генераторов для арендаторов достигла 30,64 грн за кВт·ч с НДС. Это самый высокий показатель с начала года. В марте тариф составлял 26,21 грн.
Таким образом, электроэнергия от генераторов обходилась торговым центрам в 2,2 раза дороже коммерческой.
Напомним, на инфографике «Слово и дело» можно узнать, как российские удары по складам, перебои с электроэнергией и изменения логистики повлияли на доходы украинских супермаркетов.
А также какие потери понес «Эпицентр» из-за российских обстрелов, где оккупанты уничтожили торговые центры компании и какие финансовые результаты она показала.
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