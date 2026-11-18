Еврокомиссия 18 ноября приняла дополнительный пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро финансовой поддержки в 2027 году. Основную сумму долга Киев должен вернуть только после того, как россия выплатит репарации.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Средства планируют распределить по двум направлениям: до 25 млрд евро направят на военную помощь и 20 млрд евро – на поддержку государственного бюджета.

2 октября 2026, 14:05 Стоит готовиться к худшему: почему Украина рискует не закрыть бюджетный дефицит Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, от чего зависит закрытие бюджетного дефицита Украины и почему государству стоит готовиться к задержкам или нехватке международного финансирования.

«Сегодня Европейская комиссия приняла пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро дополнительной финансовой поддержки в 2027 году, чтобы помочь покрыть дефицит финансирования страны на следующий год, который оценивается в 70 млрд евро. Эти предложения дополняют кредит ЕС для поддержки Украины (Ukraine Support Loan) в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы и подтверждают неизменную приверженность Союза поддержке Украины в условиях продолжающейся захватнической войны России», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В частности, предлагается создание Инструмента скоординированной поддержки Украины (Instrument for Coordinated Support to Ukraine), который предусматривает предоставление нового кредита в размере до 45 млрд евро, финансируемого путем заимствований на рынках капитала.

«Предложенная поддержка в размере 45 млрд евро будет иметь форму кредита с ограниченным правом требования. Это означает, что Украина будет обязана погасить основную сумму кредита только после получения репараций от россии», – подчеркнули в Еврокомиссии.

Предоставление бюджетной поддержки будет зависеть от осуществления Киевом реформ, в частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией, которые имеют значение для выполнения промежуточных контрольных показателей в рамках кластера «Основы».

«Мы считаем, что это лучший способ предоставить Украине сильные позиции за столом переговоров, причем возвращать средства Украине придется только тогда, когда россия возместит ущерб, нанесенный ею в Украине», – подчеркнула фон дер Ляйен.

ЕК планирует рассмотреть это предложение на внеочередном саммите Европейского совета в Брюсселе 26-27 ноября. Если лидеры ЕС его одобрят, следующим шагом станет выполнение процедуры по внесению изменений в действующий Регламент о многолетней финансовой рамке, которые позволят использовать бюджет ЕС в качестве гарантии нового кредита, что должно быть также утверждено Европейским парламентом.

Ранее мировые медиа информировали, что Европейский Союз планирует убедить Канаду и Великобританию увеличить поддержку Украины, чтобы покрыть дефицит финансирования Киева на 70 млрд евро в 2027 году.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере 70 млрд евро дополнительной поддержки от Европейского Союза на следующий год для финансирования обороны.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в предоставлении Украине дополнительного кредита Евросоюза объемом 70 млрд евро на 2027 год. По его словам, такую позицию также поддерживает венгерский премьер Петер Мадяр.

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