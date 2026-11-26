Диверсионная деятельность, которую связывают с россией, в Европе растет. Под угрозой оказываются железные дороги, аэропорты и энергетическая инфраструктура. Аналитики предупреждают, что такие атаки могут привести к инцидентам с большим количеством погибших и постраждалих.

Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований (IISS), на который ссылается CNN.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

За последний год количество инцидентов с применением взрывных устройств, поджогов, которые связывают с россией, выросло примерно вдвое. Москва, по оценкам исследователей, использует сети подконтрольных исполнителей, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны европейских государств.

Более половины всех инцидентов за период с октября 2025-го по сентябрь 2026 года произошло в Польше и Германии. В частности, в Польше зарегистрировали 29 случаев.

Один из них произошел в ноябре 2025 года, когда взрыв повредил железнодорожную колею, соединяющую Варшаву с границей Украины. Премьер-министр Дональд Туск тогда заявил, что диверсию, вероятно, планировали с целью подорвать поезд.

По данным аналитиков, российские спецслужбы в основном привлекают исполнителей, которые используют самодельные взрывные устройства с таймерами и детонаторами.

Целями диверсий часто выбирают объекты критической инфраструктуры – железнодорожные колеи, аэропорты и энергетические сети, что угрожает инцидентами с массовыми жертвами.

Несмотря на задержания подозреваемых и высылку российских агентов, количество атак существенно не уменьшилось.

Отмечается, что последствия своей деятельности ощущают только исполнители, тогда как организаторы остаются неприкосновенными.

В отчете также отмечается, что диверсии происходят волнами, что может свидетельствовать о координации из Москвы.

Одна из таких сетей, как отмечается в отчете, работает сразу на несколько стран. Есть также свидетельства, что существуют сети, которые конкурируют между собой, поэтому ликвидация одной, не гарантирует прекращения деятельности других.

Цель российских спецслужб, по предположениям аналитиков, не только нарушить поставки военной помощи Украине, но и сделать поддержку Киева слишком дорогой для европейских правительств, заставив их добровольно сократить помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы рф якобы готовили масштабную диверсию в Польше неподалеку от границы с Калининградской областью. В Москве надеялись на значительное количество погибших, а вину за атаку планировали переложить на Украину.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск ранее предполагал, что уже до Рождества россия может активизировать свою диверсионную деятельность в европейских странах и прибегнуть к новым провокациям, в частности, и в отношении Польши.

Также сообщалось, что в следующем году российские диверсии могут добраться до Норвегии, а под прицелом могут оказаться предприятия оборонного сектора и связанные с ними заводы и объекты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.