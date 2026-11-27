Саммит Европейского Союза, посвященный переговорам о новом семилетнем бюджете, завершился без компромисса. Лидеры стран не захотели уступать свои позиции, а встреча сопровождалась спорами и взаимными обвинениями. На фоне этого вопрос кредита для Украины даже не рассматривали.

Об этом пишет Euronews.

18 ноября 2026, 15:17 Евросоюз одобрил предоставление 45 млрд евро помощи Украине в 2027 году – ЕК ЕС одобрил предоставление 45 млрд евро дополнительной поддержки на 2027 год в форме кредита с ограниченным правом требования. Основной долг Украина должна вернуть только после получения репараций от россии.

Президент Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить бюджет до 1,78 трлн евро на семь лет, что примерно на 10% меньше, чем в первом варианте финансового проекта. Однако это предложение не удовлетворило участников переговоров.

Страны ЕС разделились на два лагеря. Так называемые «бережливые» государства настаивают на сокращении расходов, тогда как «друзья сплоченности» выступают против урезания финансирования регионального развития.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сразу заявила, что до договоренности еще далеко, а премьер Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул, что спешить с решением не нужно.

Переговоры осложнились после того, как представители «бережливых» стран отказались участвовать во встречах в малых группах, поскольку сочли такой формат попыткой «надавить» на них.

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, что соглашение нужно заключить до конца декабря, иначе переговоры могут осложниться из-за предстоящей президентской кампании во Франции. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что бюджет нужно сократить еще больше.

На фоне этих споров вопрос поддержки Украины отошел на второй план. Лидеры должны были обсудить кредит ЕС на 45 млрд евро, который планируют направить на покрытие значительной части бюджетного дефицита Украины в 2027 году.

Напомним, 18 ноября Еврокомиссия одобрила дополнительный пакет законодательных предложений по финансовой поддержке Украины в 2027 году на сумму до 45 млрд евро, возвращать основную часть которого Киев будет только после выплаты российских репараций.

В то же время Словакия отказалась присоединяться к этому новому займу ЕС, предложив взамен оказывать Киеву двустороннюю помощь.

В свою очередь Болгария выразила готовность поддержать очередной кредит Евросоюза для Украины, но исключительно в его гражданской части, которую предлагают определить на уровне 20 млрд евро.

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