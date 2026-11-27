Министерство образования и науки подготовило четыре возможных варианта проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2027 году. Окончательный формат вступительного экзамена определят после того, как Верховная Рада примет закон о вступительной кампании.

Об этом сообщил министр образования Андрей Бутенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, МОН уже наработало несколько алгоритмов проведения тестирования, однако выбор будет зависеть от решения парламента.

«НМТ у нас в прерогативе парламента. Поэтому будем ждать решения наших народных депутатов, и в зависимости от базового решения депутатов мы применим тот или иной алгоритм, который у нас наработан», – отметил Бутенко.

Какие именно четыре модели рассматривают в министерстве, он не уточнил.

Сколько предметов будут сдавать поступающие

Отмечается, что 28 октября образовательный комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект №15440, который предусматривает сохранение НМТ с четырьмя предметами.

Альтернативный документ №15440-1 предлагал сократить тестирование до трех предметов, а математику сделать дисциплиной по выбору. Однако комитет отправил его на доработку.

В 2025 и 2026 годах поступающие сдавали НМТ по четырем предметам:

украинский язык;

математика;

история Украины;

один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

Какие еще изменения рассматривают

Ранее в МОН заявляли о необходимости оптимизировать тестирование с учетом военных условий. В то же время математику предлагают оставить обязательной для всех поступающих.

Среди других возможных изменений – введение двух сессий тестирования, в частности зимней, возможность пересдачи и переход на двухдневный формат НМТ.

Окончательные правила проведения тестирования в 2027 году будут зависеть от решения Верховной Рады.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.