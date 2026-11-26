Президентские выборы в Сербии состоятся 27 декабря после победы на октябрьских парламентских выборах оппозиционного «Студенческого списка» и сентябрьской отставки президента Александара Вучича.

О соответствующем решении объявил новоизбранный спикер парламента и исполняющий обязанности президента Сербии Александар Чупич, сообщает местный канал N1.

28 октября 2026, 13:08 Политика неполитиков: как разочаровавшиеся берут власть. Колонка Леонида Швеца Активистам в Сербии удалось выбить власть из рук Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии, режим которой становился все более авторитарным. Но какие от этого могут быть последствия – в колонке Леонида Швеца.

Чупич призвал всех граждан выполнить гражданский долг и прийти на избирательные участки.

«Построение демократических институтов – это задача всех нас, особенно политических деятелей и СМИ, хорошие законы – это стены нашего общества, а информированные граждане – настоящие сторонники политического сообщества… Надеюсь, что нас ждет сложный выбор между первоклассными кандидатами и их программами. Пусть публичные дебаты и демократический избирательный процесс станут поводом для высокой явки», – говорится в заявлении политика.

На прошлой неделе на учредительном заседании парламента Чупич, выдвинутый «Студенческим списком», занял должность председателя парламента, а вместе с ней – полномочия главы государства. Согласно закону, президентские выборы назначают не ранее чем за 60 и не позднее чем за 30 дней до дня голосования.

При этом согласно статье 10 закона о выборах президента, если срок полномочий президента заканчивается раньше времени, на которое он был избран, выборы назначаются таким образом, чтобы голосование состоялось не позднее трех месяцев со дня окончания срока полномочий.

В то же время лидер «Студенческого списка» Илия Срданович заявил, что имя кандидата от партии объявят после назначения президентских выборов.

Как известно, 27 сентября экс-президент Вучич объявил о досрочном сложении полномочий, которые исполнял с 2017 года. В общей сложности он был президентом 9 лет, а находился у власти, в кресле премьера или президента, с 2014-го. Второй срок Вучича заканчивался в мае 2027 года, однако Конституция страны не дает ему права выдвигаться на пост главы государства в третий раз.

Напомним, 25 октября в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы. Главными соперниками были Сербская прогрессивная партия бывшего лидера Александара Вучича и студенческое движение, которое почти два года возглавляло антиправительственные протесты.

Ранее сообщалось, что уровень явки на выборы был выше, чем во время парламентских выборов 2023 года.

Вучич признал поражение своей партии на парламентских выборах, где больше всего мандатов получило студенческое движение, которое почти два года возглавляло протесты против коррупции и авторитаризма.

Несмотря на это, как отмечает эксперт Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич в комментарии «Слово и дело», победа «Студенческого списка» вряд ли приведет к радикальному развороту Белграда от Москвы или к отказу от доходов сербского ВПК. Новая власть, скорее всего, сохранит курс предшественника относительно неприсоединения к антироссийским санкциям ЕС. В то же время вероятная остановка поставок боеприпасов, которые попадают в Украину, может стать серьезным ударом по и без того кризисной экономике Сербии.

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