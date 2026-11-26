Российская федерация согласилась на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по завершению войны, однако настаивает на предварительном согласовании формата и определении того, кто именно будет представлять Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

26 ноября 2026, 12:01 Переговоры о мире: что будет делать Украина, если Трамп откажется от дипломатии Политолог Владимир Фесенко объяснил, выйдут ли США из переговоров о завершении войны, какие страны могут заменить американцев и почему путин пока не заинтересован в мирных договоренностях.

По словам собеседника, важно официально закрепить участие европейцев в переговорах, чтобы в дальнейшем их не могли отстранить от процесса.

Украина ожидает, что новая встреча при участии всех четырех сторон – Украины, США, Европы и рф – состоится в первой декаде декабря.

Источник также рассказал, что ранее глава российской делегации Владимир Мединский обещал отдельную встречу с европейцами с участием Украины во время переговоров в Абу-Даби. Но она так и не состоялась, после чего российская сторона предложила провести переговоры в Москве.

Украина отказалась от такого формата, настаивая, что европейские представители должны полноценно и официально участвовать в процессе.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов уже в ближайшее время провести четырехсторонние переговоры с участием Европы, США и россии. Однако перед встречей стороны должны согласовать общую повестку дня.

На инфографике «Слово и дело» можно посмотреть, какие условия по завершению войны выдвигают украинская и российская стороны, и что предлагают США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.