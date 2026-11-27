Спутниковая связь Starlink восстановила нормальную работу на подконтрольной Украине территории. В то же время на временно оккупированных территориях до сих пор действуют ограничения, которые усложняют работу украинских военных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC).

16 октября 2026, 09:27 Чем важен Starshield для Украины и кто на самом деле управляет им – Илон Маск или Белый Дом Украине ограничили доступ к Starshield – «старлинку» для военных, а Маск и Трамп перекладывают ответственность друг на друга. Чем важны эти спутники и кто ими управляет – на инфографике «Слово и дело».

По словам главы государства, ранее у Украины было больше проблем с работой спутниковой связи, однако американская сторона направила позитивные сигналы.

Зеленский пояснил, что ограничения на временно оккупированных территориях усложняют перехват российских реактивных Shahed.

«Сейчас у нас есть ограничения на временно оккупированной территории. Это проблема. Мы не можем догнать реактивные «шахеды» перехватчиками на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой, но часто уже бывает слишком поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и т. д.», – отметил глава государства.

На вопрос, кто принял решение об ограничениях, президент ответил, что технически за это отвечает компания SpaceX, однако кто стоит за этим решением на политическом уровне, ему неизвестно.

«Это как пинг-понг, мы спрашиваем одну сторону, они говорят, это другие, мы спрашиваем других, они говорят, что это не они», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что устранение ограничений, как и поставки Украине ракет Patriot, зависит от политического решения.

Напомним, впервые перебои в работе спутниковых терминалов возникли 13 октября. Тогда Маск и представители администрации Трампа давали противоречивые объяснения относительно того, кто мог принять решение об ограничениях. В конце концов, через две недели, Starshield восстановил нормальную работу.

Впрочем, 12 ноября стало известно, что украинские защитники в течение нескольких дней снова фиксировали масштабные перебои в работе системы Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за установленного лимита скорости до 161 км/ч силы ПВО потеряли возможность эффективно перехватывать российские реактивные беспилотники, что повлекло за собой ряд попаданий.

Издание Financial Times со ссылкой на украинских должностных лиц сообщало, что Белый дом мог намеренно замедлить работу спутниковой связи Starlink, чтобы усилить переговорные позиции россии относительно завершения войны.

В то же время SpaceX сообщила украинской стороне, что ограничения Starshield связаны с технической проблемой. Однако компания не объяснила, почему они сохраняются на временно оккупированных территориях Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.