Президент Украины Владимир Зеленский не дал прямого ответа на вопрос о том, знает ли он, кто такой «Вова», упомянутый на так называемых «пленках Миндича» и аудиозаписях по делу «Династия», но отметил, что антикоррупционные органы вопросов к нему не имеют.

Об этом говорится в интервью, которое глава государства дал для BBC.

13 ноября 2025, 12:15 Громкие разоблачительные дела против окружения президентов Украины Пленки Миндича, которые обнародовали НАБУ и САП, стали одним из самых больших коррупционных скандалов за период независимой Украины. Какие разоблачения и обвинения предшествовали ему во времена предшественников Владимира Зеленского – на инфографике.

Во время разговора журналистка спросила президента о человеке по имени «Вова», который упоминается в записях, связанных с расследованием НАБУ и САП. Она объяснила, что этот вопрос попросили задать коллеги, поскольку у украинских журналистов ранее не было возможности спросить Зеленского о коррупционном деле в отношении «Династии».

«Вы можете спросить антикоррупционные институции. Они публично сказали, что не имеют ко мне вопросов. Думаю, это и есть ответ», – заявил президент.

Также Зеленский не считает, что проигрывает борьбу с коррупцией. По его словам, Украина продолжает противодействовать коррупционным проявлениям, а разоблачение новых дел свидетельствует о работе антикоррупционной системы.

«Конечно, нет. Мы боремся с коррупцией, и именно поэтому вы об этом знаете, потому что мы не пытаемся закрывать глаза на такие вызовы. Это очень важно. Это не о каких-то друзьях. У нас огромная антикоррупционная инфраструктура и все эти реформы, которые мы сделали и проголосовали в парламенте. Поэтому мы делаем много вещей во время войны. Но во время войны есть много разных вызовов и, конечно, много разных дел, включая коррупционные дела. Мы должны не останавливаться и бороться с коррупцией», – сказал президент.

Напомним, в рамках операции «Мидас» НАБУ и САП расследуют масштабную коррупционную схему в энергетической сфере. Досудебное расследование охватывает несколько эпизодов, в частности дела «Карлсон», «Че Гевара», «Сигизмунд» и «Династия». Среди фигурантов расследований – предприниматель Тимур Миндич, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министр энергетики Герман Галущенко и бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Отдельный эпизод касается вероятной легализации 460 млн гривен при строительстве элитных коттеджей под Киевом. По этому делу подозрения получили шестеро фигурантов. Ранее руководитель НАБУ Семен Кривонос сообщал, что президент не фигурирует в этом деле.

Тем временем, согласно результатам экспресс-социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» в мае 2026 года, большинство украинцев, которые знают об обнародованных «Украинской правдой» материалах по делу «Мидас», склонны считать президента Владимира Зеленского причастным к вероятной коррупционной схеме. В то же время часть респондентов, которые впервые услышали об этом деле во время опроса, заявили, что тема их не интересует.

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