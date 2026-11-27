Президент США Дональд Трамп внес односторонние изменения в совместное заявление с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно войны россии против Украины. Если в официальном документе призыв воздерживаться от действий, которые могут расширить боевые действия, касался только россии, то в версии Трампа к нему добавилась и Украина.

Об этом сообщает Politico.

26 ноября 2026, 18:09 Трамп заявил, что просил путина «отложить военную агрессию в отношении всей Европы» Американский президент Дональд Трамп во время встреч с российским диктатором путиным в Китае призвал его прекратить всю военную агрессию против Европы.

После встречи Трампа с Марком Рютте в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде Белый дом и НАТО обнародовали совместное заявление, в котором говорилось о необходимости того, чтобы россия избегала действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну, и о важности скорейшего мирного урегулирования.

Однако через несколько часов американский президент опубликовал собственную версию этого сообщения в соцсети Truth Social. Он добавил к формулировке слова «и Украина», распространив требование сдерживать эскалацию на обе стороны войны.

Неназванный представитель НАТО подтвердил Politico, что официально согласованной была первоначальная версия заявления. Поэтому, по предположениям СМИ, Трамп изменил ее текст самостоятельно уже после встречи.

В Белом домі эту ситуацию пока не комментируют.

24 ноября 2026, 17:23 Остановка «Ливийского экспресса»: что означает уничтожение корвета Меркурий в Бенгази Ливия возмутилась операцией Сил обороны Украины в Бенгази, в результате которой был уничтожен российский военный корабль.

Politico отмечает, что изменение формулировки произошло через несколько дней после того, как Украина поразила российский корвет в порту Ливии. Хотя юристы спорят относительно возможного нарушения международного права, большинство стран-союзниц воздержались от публичной критики этой атаки.

В то же время в Truth Social Трамп все же уточнил, что на переговорах с Рютте настаивал на желании, чтобы «путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всій Европе».

Отмечается, что между президентами Украины и США сохраняется напряженность, ведь Киев и дальше атакует российские НПЗ, несмотря на призывы Трампа остановиться. Politico упоминает, что недавно глава Белого дома обвинил Зеленского в затягивании войны и заявил, что Украине «пора выбрать нового президента», тогда как путина на встрече в Шэньчжэне назвал своим «другом».

Напомним, ранее власти Ливии осудили украинскую атаку на российские суда в порту Бенгази, приравняв ее к объявлению войны и анонсировав дипломатический и юридический ответ.

В МИД Украины на это заявили, что Киев лишь реализует право на самооборону, а операция была направлена исключительно против агрессии рф.

В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность из-за поражения российских кораблей в Ливии, а его немецкий коллега Йоганн Вадефуль предостерег Киев от расширения географии боевых действий на фоне ударов в Средиземном и Балтийском морях.

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