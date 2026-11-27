Соединенные Штаты отложили пересмотр своего военного присутствия в Европе, результаты которого планировали представить до 1 декабря. Вашингтон уведомил союзников по НАТО, что не успеет завершить оценку до следующей встречи министров иностранных дел Альянса.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов НАТО.

21 октября 2024, 18:00 Войска США в Европе: численность контингента в разных странах Численность военных США в странах Европы – на инфографике. Украина после войны предлагает частично заместить американский контингент.

Отмечается, что во время закрытого заседания послов НАТО представитель США сообщил, что Пентагон не успевает сделать пересмотр присутствия американских военных в Европе.

Как известно, еще в июне министр обороны США Пит Хегсет приказал проанализировать численность американских военных в Европе, проверить доступ к военным объектам, условия размещения подразделений и разрешения на пролет над территорией европейских государств.

Сообщается, что США планируют перебросить часть военных ресурсов в другие регионы, в частности в Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион. В то же время Вашингтон продолжает рассматривать предложения европейских союзников, которые могут частично заменить американские войска и вооружение.

Ранее в Пентагоне надеялись завершить пересмотр до 1 декабря. Среди стран, которые усиливают собственную оборону и увеличивают военные расходы, называли Германию, Польшу, Нидерланды и скандинавские государства.

Также союзники предполагали, что задержка может быть связана с неопределенностью вокруг должности министра обороны США Пита Хегсета. Однако теперь Вашингтон официально сообщил о переносе сроков.

В последние месяцы американские должностные лица посещали Румынию, Польшу и Германию для подготовки пересмотра.

Сейчас в Европе находятся около 80 тысяч американских военных. Больше всего – в Германии, Италии и Великобритании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Вашингтоне обсуждают возможный вывод из Европы 25–40 тысяч американских военных, а также авиации, кораблей и техники – прежде всего из Германии, Италии и Испании.

Однако впоследствии стало известно, что администрация Дональда Трампа якобы пересмотрела эти намерения, уменьшив масштаб потенциального сокращения контингента в Европе примерно до 5 тысяч человек.

Кроме того, по данным Politico, НАТО также готовится сократить зарубежные миссии, чтобы сосредоточить ресурсы на сдерживании россии.

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