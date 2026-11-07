Европа скептически отнеслась к «большому плану» Трампа о новой системе безопасности – Politico

Европейские страны скептически восприняли предложение администрации президента США Дональда Трампа создать новую систему безопасности в Европе с участием россии. В европейских столицах опасаются, что такие договоренности могут отодвинуть Европу от принятия ключевых решений и усилить позиции Кремля.

Об этом пишет Politico.

6 ноября 2026, 00:46 Трамп заявил о возможности «большой сделки» по Украине и всей Европе Дональд Трамп заявил о подготовке большой сделки по завершению войны в Украине, которая может охватить всю Европу. Президент США также подтвердил встречу с Кириллом Дмитриевым.

Издание отмечает, что представителей стран НАТО заранее не проинформировали об американской инициативе. Издание пообщалось с 12 дипломатами НАТО, представителями ЕС и европейских правительств, большинство из которых высказали сомнения относительно «большой сделки», которую ранее анонсировал Трамп.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что Европа уже имеет систему безопасности, основу которой составляют НАТО и Евросоюз. По ее словам, Украина должна стать частью этой архитектуры, а россия не должна получать право вето на решения по европейской безопасности.

«Проблема остается в том, что россия постоянно нарушает договоры, на которых она основывается», – отметила Каллас.

Инициатива Вашингтона прозвучала после встречи Дональда Трампа с представителем российского президента кириллом дмитриевым. Американский лидер заявил о возможности заключения «большой, отличной сделки», которая будет касаться не только Украины, но и всей Европы.

Впоследствии спецпосланник США Джаред Кушнер очертил пять возможных направлений будущих договоренностей: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы кризисной связи, большая прозрачность военной деятельности, взаимные меры по снижению риска эскалации и долгосрочная система европейской безопасности.

В то же время в Европе не понимают, как именно Вашингтон планирует реализовать это предложение. Один из дипломатов НАТО заявил, что переговоры с россией о будущей системе безопасности во время войны могут быть использованы москвой для легитимизации собственных требований.

Советники президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уже проинформировали послов ЕС об американской инициативе. По словам европейских дипломатов, Евросоюз не выступает против переговоров, однако опасается, что Вашингтон недооценивает значение войны для европейской безопасности и риски невыгодного для Украины завершения конфликта.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркнул, что Европа должна иметь место за столом переговоров по миру в Украине и будущей системе безопасности континента.

Отдельное беспокойство европейских союзников вызывает возможный пересмотр американского военного присутствия в Европе. Ожидается, что соответствующие решения США могут быть объявлены в декабре. Дипломаты опасаются, что новую систему безопасности Вашингтон может обсуждать с учетом будущего сокращения или изменения присутствия своих войск.

Инициативу Трампа могут обсудить на неформальном саммите лидеров ЕС в Дублине на следующей неделе.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовит «масштабную сделку» для завершения войны россии против Украины. Он отметил, что эти договоренности могут охватить вопросы безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Тем временем 10–11 ноября в Абу-Даби запланированы переговоры между украинскими и российскими представителями при участии США.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала ЕС и призвала европейские страны сформировать общий подход к мирным переговорам. Она подчеркнула, что разрозненные инициативы без единого плана лишь ослабляют позиции Европы и делают ее неубедительной.

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