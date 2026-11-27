В ночь на 27 ноября беспилотники атаковали промышленные объекты в городе Ефремов Тульской области россии. Под удар, вероятно, попали Ефремовский завод синтетического каучука и местная теплоэлектроцентраль, которая питает предприятие.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы Exilenova+, Supernova+ и OSINT-аналитики российского издания ASTRA.

10 ноября 2026, 16:48 Более половины ударов по заводам каучука в россии пришлись на последние три месяца Синтетический каучук является критически важным для ракетного топлива. На инфографике «Слово и дело» – география и хронология ударов Украины по заводам каучука в россии.

По словам местных жителей, в городе были слышны взрывы и звуки беспилотников, а также работа противовоздушной обороны. Некоторые жители заявили, что проснулись от взрывов, поскольку воздушную тревогу в городе не объявляли. После атаки в Ефремове пропало отопление.

Местные жители также сообщали об ударе непосредственно по территории завода. Там после атаки, по свидетельствам очевидцев, вероятно, вспыхнул пожар.

Один из взрывов, вероятно, произошел возле ТЭЦ, которая, в частности, обеспечивает Ефремовский завод синтетического каучука.

Как известно, Ефремовский завод синтетического каучука является одним из крупных производителей такой продукции в россии. Предприятие специализируется на изготовлении синтетических каучуков, полимеров и полиизобутиленовых присадок.

Ранее в Генштабе отмечали, что завод привлечен к производству составляющих пластических взрывчатых веществ и материалов для твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Кроме того, его продукцию используют для изготовления военной техники.

По словам местных жителей, в последнее время предприятие уже подвергалось атакам, однако о части таких случаев официально не сообщали.

В настоящее время последствия ночной атаки 27 ноября и масштабы повреждений завода и ТЭЦ уточняются.

Напомним, Ефремовский завод синтетического каучука ранее уже атаковали. Первое официально подтвержденное поражение произошло в ночь на 24 декабря 2025 года. Тогда на предприятии возник масштабный пожар. Также были сообщения об атаках в сентябре и октябре 2026 года.

Как известно, за последние несколько месяцев Силы обороны Украины неоднократно били по российским заводам, которые занимаются производством каучука. На инфографике «Слово и дело» – география и хронология ударов по российским заводам синтетического каучуку, критически важного компонента ракетного топлива.

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