В пятницу, 27 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения также коснутся промышленных потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Для промышленности будут введены графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 3,5 очереди.

Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Профильные службы работают над восстановлением поврежденного оборудования и возвратом электроснабжения потребителям.

«Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах оператора системы распределения», – добавили в Укрэнерго.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь враг пытается уничтожать электросети и линии передачи, чтобы отрезать от источников питания сразу несколько регионов, в частности Днепропетровскую и Одесскую области.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», треть опрошенных респондентов (33%) возлагает ответственность за возвращение обесточиваний в Украине на правительство и Минэнерго из-за ненадлежащей или несвоевременной подготовки защиты объектов.

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