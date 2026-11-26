В четверг вечером, 26 ноября, российские захватчики атаковали Днепровский район Запорожья, в результате чего погиб человек, а еще четверо мирных жителей пострадали.

Об этом сообщает и.о. руководителя Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Как известно, громкий взрыв прогремел в городе около 16:45. Отмечается, сегодня вечером вражеские войска ударили по Днепровскому району Запорожья, в результате чего погиб один человек.

Впоследствии местные власти уточнили, что количество раненых в результате российского удара возросло до четырех гражданских.

Также Семикин сообщал, что сразу после удара в Запорожье было полностью перекрыто в обоих направлениях движение транспорта через плотину ДнепроГЭС. Уже по состоянию на 19:15 он сообщил, что движение по плотине было частично восстановлено.

«Движение по плотине ДнепроГЭС частично восстановлено. Движение осуществляется в одном направлении – из центра города на правый берег», – говорится в сообщении чиновника.

Как известно, вчера, 25 ноября, россияне атаковали один из жилых районов Запорожья. Сообщалось, что до семи человек увеличилось количество раненых в результате российского комбинированного удара.

Напомним, в Одессе в результате вражеской атаки 26 ноября пострадала инфраструктура. Известно об одном погибшем.

Также сегодня российский реактивный дрон ударил по зданию Харьковского авиационного института. В результате атаки на город погибла женщина.

Количество пострадавших в Харькове уже возросло до восьми человек. Повреждены корпус ХАИ и спорткомплекс «Локомотив».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.