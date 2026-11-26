В ночь на 26 ноября дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко» в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края рф. В результате удара на предприятии возник пожар.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
По информации разведчиков, под удар попали главные производственные мощности завода, резервуарный парк и транспортные трубопроводы.
В разведке отметили, что новый удар пришелся на период возобновления предприятия после предварительных атак, что может дополнительно усложнить возобновление его работы.
«НПЗ мощностью до 5,2 миллиона тонн переработки нефти в год производит бензин, дизель и мазут, используемые россией, в частности, для обеспечения своей армии», – добавили в ГУР.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что объемы переработки нефти в россии упали до самого низкого уровня за последние более чем 20 лет, что усилило давление на внутренние запасы топлива в стране.
Этому предшествовали успешные атаки Сил обороны. В частности, за две недели украинские военные нанесли удары по пяти крупнейшим НПЗ государства-агрессора.
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