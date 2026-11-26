В ночь на 26 ноября дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко» в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края рф. В результате удара на предприятии возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

11 ноября 2026, 11:22 Каждый третий украинец против любой паузы в ударах по российским НПЗ 31% украинцев категорически против прекращения ударов по российским НПЗ. Еще 40,5% готовы поддержать мораторий только после прекращения атак рф на украинскую энергетику.

По информации разведчиков, под удар попали главные производственные мощности завода, резервуарный парк и транспортные трубопроводы.

В разведке отметили, что новый удар пришелся на период возобновления предприятия после предварительных атак, что может дополнительно усложнить возобновление его работы.

«НПЗ мощностью до 5,2 миллиона тонн переработки нефти в год производит бензин, дизель и мазут, используемые россией, в частности, для обеспечения своей армии», – добавили в ГУР.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что объемы переработки нефти в россии упали до самого низкого уровня за последние более чем 20 лет, что усилило давление на внутренние запасы топлива в стране.

Этому предшествовали успешные атаки Сил обороны. В частности, за две недели украинские военные нанесли удары по пяти крупнейшим НПЗ государства-агрессора.

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