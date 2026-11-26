Украинец, совершивший 25 ноября самоподжог в центре Варшавы, находится в критическом состоянии с тяжелыми ожогами.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше.

Правоохранители Польши выясняют обстоятельства происшествия и мотивы поступка. В частности, проверяют, могли ли к инциденту быть причастны посторонние лица или могли ли они повлиять на действия мужчины.

«Консулы посольства держат дело на особом контроле, оказывают необходимую консульскую помощь и поддерживают связь с родными пострадавшего, польскими медиками и правоохранителями», – добавили в посольстве.

В диппредставительстве также пожелали мужчине выздоровления и призвали уважать конфиденциальность его самого и семьи в этот сложный период.

Напомним, что инцидент произошел 25 ноября около 17:10 в центре Варшавы. Мужчина поджег себя между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры Польши.

На инфографике от «Слово и дело» можно узнать, сколько украинцев в Польше пострадали от преступлений и нападений за последние годы.

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