Российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь враг пытается уничтожать электросети и линии передачи, чтобы отрезать от источников питания сразу несколько регионов, в частности Днепропетровщину и Одесщину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Россияне пытаются атаковать электросети и линии передачи, чтобы отрезать от энергоисточников Одесщину и Днепропетровщину.

По словам президента, он заслушал доклады министра энергетики, министра внутренних дел и премьер-министра о ликвидации последствий российских ударов.

Зеленский отметил, что ситуация с электроснабжением в Одесской и Днепропетровской областях остается сложной. В этих регионах фиксируют значительные отключения света.

Однако в Одессе уже восстановили питание объектов критической инфраструктуры. Также специалисты работают над обеспечением альтернативного электроснабжения.

Ремонтные работы продолжаются и в других регионах. В частности, энергетики работают в Днепре, Каменском, Харьковской области и на Полтавщине.

Президент заверил, что необходимое оборудование и ресурсы для восстановления поврежденных сетей есть. К работам привлечены квалифицированные специалисты, которые пытаются как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Кроме того, украинские военные получили конкретные задачи для противодействия новой тактике российских атак.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что враг может несколько суток подряд концентрировать массированные атаки на энергоинфраструктуре одного конкретного региона.

Тем временем, по состоянию на вечер 22 ноября, из-за повреждения оборудования в пяти областях пришлось применить экстренные обесточивания.

Как известно, вскоре в Украине запустят единую онлайн-платформу, где жители смогут оставлять заявки о перебоях со светом, теплом и водой. Новый сервис поможет профильным службам мониторить ситуацию и устранять аварии круглосуточно.

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