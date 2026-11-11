Вораг ударил по энергетике Одесчины: есть пострадавший, более 130 тысяч семей без света

Армия российской федерации утром 11 ноября снова атаковала Одесский регион. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, есть раненый.

Об этом в среду, 11 ноября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Из-за атак врага на Одесчине более 135 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

«Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесчины. Повреждения энергообъектов привели к аварийным отключениям электроснабжения в нескольких районах области. В настоящее время временно без света остаются около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов», – отметил Кипер.

Пострадавшему человеку медики оказывают всю необходимую помощь.

По данным главы ОВА, энергетики «Укрэнерго» и ДТЭК Одесские электросети уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть свет жителям пострадавших общин.

«На время проведения ремонтных работ органы местного самоуправления открыли дополнительные Пункты несокрушимости», – сообщил Кипер.

Напомним, вечером 10 ноября армия рф уже атаковала юг Одесчины. Тогда в результате удара погиб человек и были повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор.

Кроме этого накануне армия российской федерации атаковала критическую инфраструктуру города Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

Всего в ночь на 11 ноября россияне выпустили по Украине авиационную ракету Х-59/69, а также 163 ударных беспилотника разных типов, в частности 91 реактивный. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.