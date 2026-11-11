Вораг ударил по энергетике Одесчины: есть пострадавший, более 130 тысяч семей без света

Общество
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Из-за вражеской атаки войск рф на объекты энергетической инфраструктуры Одесчины три района области частично обесточены. Также ранения получил один человек.
ГСЧС Украины

Армия российской федерации утром 11 ноября снова атаковала Одесский регион. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, есть раненый.

Об этом в среду, 11 ноября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Из-за атак врага на Одесчине более 135 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

«Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесчины. Повреждения энергообъектов привели к аварийным отключениям электроснабжения в нескольких районах области. В настоящее время временно без света остаются около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов», – отметил Кипер.

Пострадавшему человеку медики оказывают всю необходимую помощь.

По данным главы ОВА, энергетики «Укрэнерго» и ДТЭК Одесские электросети уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть свет жителям пострадавших общин.

«На время проведения ремонтных работ органы местного самоуправления открыли дополнительные Пункты несокрушимости», – сообщил Кипер.

Напомним, вечером 10 ноября армия рф уже атаковала юг Одесчины. Тогда в результате удара погиб человек и были повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор.

Кроме этого накануне армия российской федерации атаковала критическую инфраструктуру города Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

Всего в ночь на 11 ноября россияне выпустили по Украине авиационную ракету Х-59/69, а также 163 ударных беспилотника разных типов, в частности 91 реактивный. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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