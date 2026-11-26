В Могилеве-Подольском в Винницкой области правоохранители задержали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в заказном убийстве 28-летнего майора ВСУ в Харькове.

Об этом сообщают пресс-службы Харьковской облпрокуратуры и СБУ.

19 марта 2026, 17:38 От суток до 3 лет: как быстро находят корректировщиков и исполнителей кровавых терактов рф Как быстро находят корректировщики и исполнители кровавых терактов россии – на инфографике Слово и дело.

По данным прокуратуры, вечером 22 ноября нападавший трижды выстрелил в 28-летнего майора ВСУ возле подъезда многоквартирного дома на улице Александры Ефименко в Харькове. Военный офицер скончался на месте. По предварительным данным СБУ, его заманили туда под предлогом свидания с девушкой.

28-летний майор ВСУ занимал должность начальника учебно-тренировочного комплекса кафедры одного из львовских военных вузов, а в Харькове он находился в служебной командировке вместе с курсантами.

В среду, 25 ноября, правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого в его родном Могилеве-Подольском в Винницкой области. По данным следствия, нападавший в балаклаве и темной одежде приблизился к военнослужащему, который подошел к подъезду, трижды выстрелил ему в спину из пистолета Макарова и скрылся.

При этом фигуранта ранее неоднократно судили за имущественные преступления, в частности, за кражи. Он недавно вышел на свободу.

Отмечается, что, предварительно, за убийство офицера подозреваемому пообещали 15 тысяч долларов вознаграждения. По данным СБУ, подозреваемый действовал по заказу российских спецслужб, а во время нападения его координировал российский куратор. По информации службы, денег мужчина не получил.

«Следствие проверяет версию относительно возможной координации этого преступления российскими спецслужбами», – говорится в сообщении.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных мотивов, по заказу, по предварительному сговору группой лиц). Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция задержали вражеского агента, который устроил в Киеве теракт против нацгвардейца, выманив его на фейковое свидание через сайт знакомств.

Кроме того, в Харьковской области спецслужбы обезвредили двух агентов рф, которые планировали отравить десятки украинских военных под видом «благотворительной» вечеринки.

Также в Ровно будут судить 14-летнюю девушку, которую обвиняют в убийстве 27-летнего военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб. По данным следствия, несовершеннолетняя испытывала чувства к россиянину, с которым познакомилась в Telegram, и согласилась выполнить его задание.

Кроме этого, СБУ сообщила о подозрении российскому военному Леониду Рыжикову, подозреваемому в расстреле пятерых безоружных украинских бойцов и 60-летнего гражданского в Харьковской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.