Президент Владимир Зеленский в четверг, 26 ноября, сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины.

Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте главы государства.

29 сентября 2026, 09:56 Драпатый начал кадровый пересмотр офицеров Генштаба – СМИ Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый проводит кадровый аудит в Генштабе. Руководители должны определить офицеров без практического боевого опыта.

Согласно обнародованным документам, уволил с этой должности Дмитрия Герегу. Новым командующим Сил поддержки ВСУ назначили Дмитрия Ткаченко.

Герега возглавлял это направление с августа 2021 года. В марте 2024-го его уже увольняли с должности, назначив Александра Яковца. Однако в мае того же года Зеленский вернул Герегу на прежнюю должность.

Напомним, что в сентябре президент назначил Константина Гуменюка новым командующим Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

А ранее Зеленский подписал два указа, предусматривающие смену командующего Силами логистики ВСУ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.