Кабинет министров поручил сверить информацию обо всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет в государственных реестрах. Для этого министерство обороны получит соответствующие данные Государственной миграционной службы и Единого государственного демографического реестра.
Соответствующее постановление было опубликовано на сайте провительства.
Верификация будет производиться путем автоматизированного сравнения полученной информации с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
В частности, Минобороны передадут сведения о:
фамилии, имени и отчестве;
дате и месте рождения;
поле, гражданстве;
налоговом номере, паспортных данных и зарегистрированном месте жительства.
Кроме того, решение предусматривает передачу оцифрованного изображения лица.
После завершения проверки Минобороны должно будет актуализировать информацию в военном реестре. На это отводится 120 календарных дней.
В правительственном постановлении также предусмотрено, что полученные данные, которые не могут храниться в военном реестре, будут использоваться исключительно для проверки, после чего их должны уничтожить.
Напомним, недавно Кабинет министров отменил привязку бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса к фиксированной численности военнообязанных. Отныне квота на бронирование будет рассчитываться от фактического количества работников.
А ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявлял о подготовке общественного договора касательно мобилизации и бронирования. По его словам, новую модель планируют разработать до 1 декабря.
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