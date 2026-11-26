Кабинет министров поручил сверить информацию обо всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет в государственных реестрах. Для этого министерство обороны получит соответствующие данные Государственной миграционной службы и Единого государственного демографического реестра.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте провительства.

18 ноября 2026, 12:01 Граница для мужчин после войны: какие ограничения может сохранить государство Геннадий Дубов объяснил, при каких условиях Украина сможет ограничивать выезд мужчин за границу после отмены военного положения и будут ли такие решения соответствовать Конституции.

Верификация будет производиться путем автоматизированного сравнения полученной информации с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В частности, Минобороны передадут сведения о:

фамилии, имени и отчестве;

дате и месте рождения;

поле, гражданстве;

налоговом номере, паспортных данных и зарегистрированном месте жительства.

Кроме того, решение предусматривает передачу оцифрованного изображения лица.

После завершения проверки Минобороны должно будет актуализировать информацию в военном реестре. На это отводится 120 календарных дней.

В правительственном постановлении также предусмотрено, что полученные данные, которые не могут храниться в военном реестре, будут использоваться исключительно для проверки, после чего их должны уничтожить.

Напомним, недавно Кабинет министров отменил привязку бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса к фиксированной численности военнообязанных. Отныне квота на бронирование будет рассчитываться от фактического количества работников.

А ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявлял о подготовке общественного договора касательно мобилизации и бронирования. По его словам, новую модель планируют разработать до 1 декабря.

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