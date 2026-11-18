С начала сентября российские войска нанесли более 1000 ударов по энергетической инфраструктуре Украины, преимущественно по высоковольтным подстанциям.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

По его словам, утром 18 ноября в результате российских обстрелов новые отключения электроэнергии зафиксировали в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

Самой сложной остается ситуация на Днепропетровщине и Харьковщине. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения, однако повторные удары существенно усложняют ремонтные работы. В частности, российские войска атакуют объекты, на которых восстановление уже почти завершено.

В то же время в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленных предприятий – графики ограничения мощности.

«Из-за постоянных атак россии ситуация с электроснабжением может быстро меняться. Следите за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах», – подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, в результате российской атаки утром 18 ноября на севере Ровенской области без электроснабжения остались более 80 населенных пунктов. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

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