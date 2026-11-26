В Дарницком районе Киева произошел взрыв туристического газового баллона в жилом 23-этажном доме. В результате инцидента пострадал один человек.

Об этом сообщают пресс-служба столичной полиции и ГСЧС Киева.

22 июня 2023, 16:34 Взрывы бытового газа в жилых домах: самые резонансные случаи в Украине Инциденты со взрывом бытового газа в жилых домах – на инфографике. Такие случаи были в Киеве, Днепре, Николаеве, Фастове, Евпатории.

Как отмечается, сообщение о взрыве поступило в полицию около 15:00 в четверг, 26 ноября. По данным правоохранителей, инцидент произошел в квартире на 22-м этаже по улице Драгоманова, когда жители квартиры готовили еду.

«В одной из квартир жилой многоэтажки взорвался газовый баллон, без последующего горения. Разрушена часть внешней стены дома», – говорится в сообщении.

По уточненной информации правоохранителей, в результате происшествия пострадал один человек.

На месте детонации работают все необходимые экстренные службы. При этом спасатели в очередной раз призвали не использовать туристические или другие газовые баллоны и горелки в квартирах.

Напомним, в прошлом году в городе Хмельницкий произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате инцидента часть многоэтажки была разрушена, погибли два человека и еще пятеро пострадали.

Кроме этого, недавно произошел взрыв на металлургическом заводе в турецкой провинции Измир, в результате инцидента погибли по меньшей мере 16 человек.

Также на инфографике «Слово и дело» – самые резонансные случаи взрывов бытового газа в жилых домах в Украине.

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