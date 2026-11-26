В семи областях Украины 26 ноября зафиксированы обесточивания из-за вражеских ударов российских оккупантов по энергообъектам.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Как отмечается, по состоянию на утро четверга, абоненты в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях частично остались без света из-за атак рф.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно быстрее вернуть свет. В настоящее время аварийно-восстановительные работы проводят всюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

При этом в результате повреждения энергетического оборудования до конца суток в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений света для всех категорий бытовых потребителей (от 0,5 до 3,5 очередей), а также ограничения мощности для промышленности.

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, в среду, 25 ноября, в результате российского обстрела временно оккупированная Запорожская атомная электростанция снова осталась без внешнего электроснабжения. Станция перешла на питание от резервных дизель-генераторов.

Как известно, накануне также в Одесской области из-за российских атак без света остались около 9 тысяч абонентов.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь враг пытается уничтожать электросети и линии передачи, чтобы отрезать от источников питания сразу несколько регионов, в частности Днепропетровскую и Одесскую области.

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