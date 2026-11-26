Армения планирует постепенно взять на себя полную ответственность за охрану государственной границы, где до сих пор несут службу российские пограничники. В ближайшие годы Ереван намерен полностью заменить их своими силами.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует News.am.

28 июля 2026, 07:40 Пашинян допустил проведение референдума о членстве Армении в ЕС Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые поговорил с путиным после парламентских выборов, заявив, что референдум может быть только после того, как Ереван официально подаст заявку на вступление в ЕС.

«Мы благодарны российским пограничникам за то, что все эти годы они стояли на наших границах. Но думаю, в ближайшие годы мы должны будем в полной мере взять на себя ответственность за охрану государственных границ», – сказал глава правительства.

Российские пограничники охраняют границы Армении с Турцией и Ираном в соответствии с соглашением 1992 года. В то же время, их присутствие в стране уже постепенно сокращают. Так, в июле 2024 года они покинули аэропорт «Звартноц». При этом российские военные продолжают участвовать в охране некоторых участков границы.

Напомним, что в августе Армения официально изменила статус отношений с российской федерацией, вычеркнув ее из стратегических союзников. Отныне в утвержденной программе правительства Армении на 2026-2031 годы Москва как союзник не упоминается.

А недавно сообщалось, что Армению лишили права голоса в Организации договора о коллективной безопасности, а также возможности назначать своих представителей на руководящие должности в организации.

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