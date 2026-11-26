Во время общения в Китае президент Америки Дональд Трамп призвал диктара россии владимира путина прекратить «всю военную агрессию против Европы» и как можно скорее договориться о завершении войны с Украиной.

Такое заявление Трамп обнародовал в четверг, 26 ноября, в соцсети «Truth Social».

«Во время моих разговоров в Китае с президентом владимиром путиным я много говорил о том, что хотел бы, чтобы президент путин отозвал всю военную агрессию против территорий по всей Европе, надеясь, что соглашение между россией и Украиной будет достигнуто быстро», – написал Трамп.

26 ноября 2026, 12:01 Переговоры о мире: что будет делать Украина, если Трамп откажется от дипломатии Политолог Владимир Фесенко объяснил, выйдут ли США из переговоров о завершении войны, какие страны могут заменить американцев и почему путин пока не заинтересован в мирных договоренностях.

По словам американского президента, он посвятил значительную часть встреч с путиным обсуждению необходимости прекращения боевых действий. В частности, он заявил, что россия и Украина должны как можно быстрее достичь мирного соглашения.

«Я действительно верю, что это вполне реально – ежемесячно гибнут тысячи людей, это настоящая кровавая бойня – и это станет большим даром для всех», – отметил Трамп.

Также американский лидер сообщил о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась в его резиденции Мар-а-Лаго. По его словам, они обсудили ряд вопросов, а также результаты его переговоров с путиным.

«Мы также подробно обсудили, насколько важно, чтобы россия и Украина воздерживались от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны, – а также насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования», – добавил он.

Как известно, Рютте совершил визит в США 24−25 ноября. В среду он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго.

Напомним, накануне пезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи во Флориде обсудили необходимость скорейшего мирного урегулирования войны в Украине, а также важность недопущения ее расширения в результате действий россии.

Тем временем эксперты ISW заявили, что предложенный Соединенными Штатами план гарантий безопасности для Украины может затянуться на неопределенные сроки, или оказаться невыполнимым.

Также постоянный представитель США при ООН Майк Волц заявил, что россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми в войне против Украины. В то же время в оккупационную армию удается привлекать только 20-25 тысяч новобранцев в месяц. При таковых темпах утраты русских войск приближаются к показателям Второй мировой войны.

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